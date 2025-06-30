طيار يضحي بحياته لتفادي دهس سلحفاة على مدرج هبوط الطائرات

قُتل قائد طائرة صغيرة في حادث تحطم في ولاية كارولينا الشمالية، بعدما رفع عجلة طائرته إثر هبوطها لتفادي دهس سلحفاة على المدرج.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الطيار وراكبًا واحدًا لقيا حتفهما عندما تحطمت الطائرة قبل ظهر يوم 3 يونيو بالقرب من مطار شوغر فالي في موكسفيل بولاية كارولينا الشمالية، على بُعد حوالي 60 ميلًا شمال شارلوت. كما أصيب راكب آخر بجروح بالغة.

وأضاف المجلس الوطني لسلامة النقل في تقريره أن ضابط اتصالات أشار إلى السلحفاة للطيار أثناء عودة الطائرة إلى المطار واستدارتها استعدادًا للهبوط على المدرج.

وبعدما هبط الطيار، رفع العجلة اليمنى لطائرة يونيفرسال ستينسون 108 لتجنب السلحفاة.

وأفادت عاملة الاتصالات أنها سمعت الطيار يضغط على دواسة الوقود بعد رفع العجلة. وقالت إنها فقدت رؤية الطائرة بعد ذلك.

وأضاف التقرير أن رجلًا كان يقطع العشب في نهاية المدرج قال إنه رأى الطيار يرفع العجلة لإنقاذ السلحفاة. ثم رأى أجنحة الطائرة تبدأ في الاهتزاز ذهابًا وإيابًا قبل أن تقلع مرة أخرى.

ووفقًا للتقرير، لم يعد الرجل يرى الطائرة بعد أن مرت خلف حظيرة طائرات، لكنه قال إنه سمع صوت تحطم مدوٍ ورأى دخانًا.

وتحطمت الطائرة في منطقة غابات كثيفة على بعد مسافة قصيرة من المدرج واشتعلت فيها النيران. وقال مجلس سلامة النقل الوطني إن التقرير النهائي للمجلس بشأن الحادث قد يستغرق من عام إلى عامين لإكماله.