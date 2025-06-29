«برادا» ترضخ لـ «فضيحة الصندل»: استلهمناه من التراث الهندي

رضخت دار الأزياء الفاخرة برادا لعاصفة ما عرف إعلامياً بـ«فضيحة الصندل»، معترفة باستلهامه من الجذور الهندية بعد أن أثار عرض الحذاء المفتوح من الأمام للمرة الأولى ضجة بين الحرفيين والسياسيين الهنود على بعد آلاف الأميال من ممشى عرض الأزياء في إيطاليا.

وأظهرت صور من عرض أزياء «برادا» في ميلانو الأسبوع الماضي عارضات يرتدين صنادل جلدية بتصميم متشابك على شكل ضفائر يشبه نعال كولهابوري المصنوعة يدوياً والتي تعود تصميماتها إلى القرن الثاني عشر.

وأعقبت ذلك موجة من الانتقادات في وسائل الإعلام ومن نواب هنود بسبب عدم اعتراف العلامة التجارية الإيطالية علناً باستيحاء التصميم من الصندل الهندي الذي يحمل اسم مدينة في ولاية ماهاراشترا غرب الهند.

ورد لورينزو بيرتيلي، الذي يمتلك والداه دار برادا، على فضيحة الصندل في رسالة إلى غرفة تجارة هندية أول من أمس معترفاً بأن التصميم مستوحى من التراث الهندي.

وكتب بيرتيلي رئيس المسؤولية الاجتماعية للشركة في برادا، في الرسالة الموجهة إلى غرفة التجارة في ماهاراشترا: «نعترف بأن الصنادل مستوحاة من الأحذية الهندية التقليدية المصنوعة يدوياً، والتي يعود تاريخها إلى قرون مضت».

وكتب أن الصندل لايزال في مرحلة مبكرة من التصميم وليس من المؤكد تسويقه، لكن «برادا» منفتحة على «حوار لتبادل هادف مع الحرفيين الهنود المحليين».

ومعظم الهنود غير قادرين مادياً على شراء منتجات «برادا» إذ تبلغ أسعار صنادلها الجلدية للرجال 844 دولاراً فأكثر، بينما يبدأ سعر نعل كولهابوري المتاح للبيع في المتاجر والأسواق الشعبية الهندية من 12 دولاراً تقريباً.

وجاء اعتراف بيرتيلي باستيحاء التصميم من التراث الهندي رداً على شكوى من رئيس الغرفة التجارية التي تمثل 3000 حرفي يصنعون صنادل كولهابوري، إذ اكتسبت الضجة على الإنترنت زخماً.

من ناحية أخرى، قال ديليب مور رجل الأعمال المقيم في كولهابور، إن صور صندل «برادا» تجلب البهجة لبعض الحرفيين، لأنها تظهر أن منتجهم التقليدي وصل للعالمية.