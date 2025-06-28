صيف دبي 2025 أسبوع افتتاحي حافل بالمفاجآت

تقدم الدورة الجديدة من مفاجآت صيف دبي التي انطلقت أمس، وتستمر على مدار 66 يوماً حتى 31 أغسطس المقبل، صيفاً ممتعاً للجميع مع آلاف العروض الترويجية والأنشطة الاستثنائية التي يمكن تجربتها والاستمتاع بها. وللمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ مفاجآت صيف دبي، سيقدم قطاع التجزئة ثلاث تجارب استثنائية متنوعة للتسوق، إضافة إلى مجموعة من الحفلات الموسيقية المذهلة، والفعاليات الترفيهية الحية، والمأكولات الشهية، وغيرها كثير.

وتنطلق التجربة الجديدة الأولى لقطاع التجزئة وهي عروض عطلة الصيف من 27 يونيو حتى 17 يوليو، لتقدم مجموعة من العروض الترويجية الحصرية للجميع على أكثر من 800 علامة تجارية في أكثر من 3000 متجر للتجزئة. وتقدم مفاجآت صيف دبي في أسبوعها الأول برنامجاً حافلاً بالتجارب والفعاليات المميزة التي تشمل:

عروض عطلة الصيف

■ التاريخ: من 27 يونيو حتى 17 يوليو

■ المكان: في مختلف أنحاء المدينة

تعد عروض عطلة الصيف التجربة الأولى من بين ثلاث تجارب استثنائية متنوعة للتسوق يقدمها قطاع التجزئة خلال مفاجآت صيف دبي 2025، وتشمل تخفيضات تراوح بين 25 و75% على مئات العلامات التجارية المشاركة في مختلف أنحاء المدينة، إلى جانب حملة «أنفق واربح»، إلى جانب مكافآت برامج الولاء وعرض فاتورة التسوق الرابحة خلال مفاجآت صيف دبي.

نهاية أسبوع حافلة

■ التاريخ: 28 يونيو

■ المكان: دبي فستيفال سيتي مول،

وسيتي سنتر مردف

فعاليات ترفيهية مجانية في «سيتي سنتر مردف»، و«دبي فستيفال سيتي مول»، حيث ينبض فستيفال سكوير في دبي فستيفال سيتي مول بالحياة مع فرقة الاستعراضات «سابرينا» المتأهلة لنهائيات برنامج المواهب الأميركي «أميركا جوت تالنت»، ونجمة موسيقى البوب العربية رينا خوري، ثم أمسية أخرى اليوم تحييها الفرقة الإماراتية «عبري آند باند»، والمغنية وكاتبة الأغاني نويل خرمان. ويستضيف سيتي سنتر مردف، اليوم، فرقة الروك الأردنية جدل، والمغني السوري الشامي، إضافة إلى الفرق الفنية المتجولة، والعروض الترفيهية الحية التي تضفي المزيد من الحيوية على أجواء مركز التسوق الشهير طوال عطلة نهاية الأسبوع.

مطرف المطرف وفرقة ميامي

■ التاريخ: 28 يونيو

■ المكان: كوكاكولا أرينا

حفل موسيقي خليجي يحييه النجم الكويتي مطرف المطرف، إلى جانب فرقة ميامي من دبي. تتوافر التذاكر الآن بأسعار تبدأ من 150 درهماً.

ظهور خاص لشخصيتي مدهش ودانة

■ التاريخ: 28 و29 يونيو

■ المكان: ابن بطوطة مول، وذا آوتليت مول

يمكن للجميع التعرف إلى شخصيتي دبي المفضلتين مدهش ودانة، والفوز بهدايا مفاجئة، والحصول على فرصة لالتقاط الصور، وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة في ابن بطوطة مول يوم 28 يونيو، وذا آوتليت مول يوم 29 يونيو.

سباق للجري

■ التاريخ: 28 يونيو

■ المكان: دبي هيلز مول

تقدم مفاجآت صيف دبي مجموعة من الفعاليات الرياضية للحفاظ على نشاط الجميع، حيث تستضيف مراكز التسوق سلسلة من سباقات الجري المناسبة لجميع الأعمار والقدرات والمثالية للأصدقاء والعائلات ومحبي اللياقة البدنية. وتنطلق هذه الفعاليات يوم 28 يونيو في دبي هيلز مول، مع سباق جري حصري يشارك فيه الأصدقاء والعائلات ومحبو اللياقة البدنية من مختلف الأعمار والقدرات، حيث يمكن للمشاركين الاختيار من بين مسارات بطول كيلومتر واحد، أو 2.5 كيلومتر، أو خمسة كيلومترات، أو 10 كيلومترات داخل مركز التسوق الفاخر، مع موسيقى مبهجة، ومحطات للإسعافات الأولية، وميداليات وكؤوس للفائزين الثلاثة الأوائل.

عرض «أتول خاطري»

■ التاريخ: 27 يونيو

■ المكان: كلية دبي

يقدم فنان الكوميديا الهندي المخضرم أتول خاطري عرضه المميز في بداية عطلة نهاية الأسبوع.

تحية تكريم للنجمة «أديل»

■ التاريخ: 27 و28 يونيو

■ المكان: مسرح سفينة الملكة إليزابيث 2

تقدم هيلين وارد-جاكسون عرض «تحية تكريم للنجمة أديل» على مسرح سفينة الملكة إليزابيث 2، مع باقة من أجمل أغاني النجمة الشهيرة.

عرض «وي كول آت باليه»

■ التاريخ: 28 يونيو

■ المكان: مسرح زعبيل

أمسية فنية مميزة تمزج بين الفنون الاستعراضية المعاصرة والديكورات الاستثنائية.

عرض جيفشو أهلواليا

■ التاريخ: 29 يونيو

■ المكان: جميرا زعبيل سراي

يقدم نجم الكوميديا البنجابي جيفشو أهلواليا عرضاً ممتعاً يدور حول الطعام، والعائلة، والحياة بشكل عام في دبي.

«بينوي ميكستيب كوميدي»

■ التاريخ: 29 يونيو

■ المكان: مركز دبي التجاري العالمي

مجموعة من نجوم الكوميديا الفلبينية يقدمون عروضاً كوميدية ارتجالية واسكتشات مضحكة.

حفل فرقة أدونيس

■ التاريخ: 3 يوليو

■ المكان: دبي أوبرا

تقدم فرقة «أدونيس» اللبنانية الرائدة في عالم الموسيقى المستقلة، مجموعة من أغانيها المفضلة للجمهور مثل «لو بدك ياني»، و«صوت المدينة»، وغيرها.

عروض السيرك اليومية

■ التاريخ: من 27 يونيو حتى 31 أغسطس

■ المكان: ميركاتو وتاون سنتر جميرا

يمكن للمتسوقين في ميركاتو وتاون سنتر جميرا الاستمتاع بعروض السيرك اليومية، وتجربة التزحلق الصيفية، والسحوبات الأسبوعية لجميع أفراد العائلة. وتؤهل كل 200 درهم يتم إنفاقها لدخول السحب الأسبوعي الحصري خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يحصل كل فائز بالسحب على 10 آلاف درهم نقداً. كما يمكن لكل متسوق يقوم بمسح فواتير الشراء على تطبيق «بريفيليدج بلس»، الدخول في سحب على الجائزة الكبرى، وهي عبارة عن سيارة «جيتور تي1» الجديدة كلياً.

«جوراسيك من فوكس سينما»

■ التاريخ: حتى 23 يوليو

■ المكان: مول الإمارات

يمكن لزوار مول الإمارات الانطلاق في رحلة إلى عصور ما قبل التاريخ تذكّرهم ببوابات حديقة الديناصورات الشهيرة، حيث تجمع هذه الفعالية المميزة بين محطات ذات طابع خاص وعناصر تفاعلية لتجربة لا تُنسى لجميع الأعمار، كما تقدم تجربة مأكولات فريدة من نوعها مع قائمة طعام مُعدّة خصيصاً تناسب أجواء حديقة الديناصورات.

تجربة ميسي

■ التاريخ: حتى 31 أغسطس

■ المكان: دبي فستيفال سيتي مول

يمكن لعشاق كرة القدم الاطلاع على عالم لاعب الكرة الشهيرة ليونيل ميسي مع مجموعة من الألعاب التفاعلية، وفرص التقاط الصور، ومناطق تحدي المهارات، والمنتجات الحصرية.