هل للعجائز رائحة خاصة؟..العلم يجيب

أكدت باحثة صحية أن هناك سببا حقيقيا يجعل رائحة كبار السنّ واضحةً على الفور، ولا علاقة لها بسوء النظافة. وأن هذه الرائحة، التي تبدو كمزيجٌ من العصير والكرتون، وشيءٌ معدنيٌّ غامض، لا تُسبّبها إهمال الاستحمام. إنها بيولوجية. ووفقًا للخبراء، تزداد سوءًا مع التقدم في السنّ بسبب ما يحدث داخل الجسم.

وصرحت ليزلي كيني، مدربة معتمدة من Bulletproof ومؤسسة Oxford Healthspan، لصحيفة "نيويورك بوست" أن مصدر الرائحة هو مركّب يُسمى 2-nonenal، وهو ناتجٌ ثانويٌّ لأكسدة الدهون على الجلد. وأوضحت: "رائحة كبار السنّ تأتي من أكسدة الدهون على سطح الجلد. إنها في الأساس دهونٌ صدئة". وتضيف " مع تقدّمنا في السنّ، يُنتج جلدنا مضادات أكسدة أقلّ، وتُجدّد الخلايا ببطءٍ أكبر، لذا تبقى رائحة الصدأ."

ولا يُمكن إزالة الرائحة تلك "تبقى الرائحة عالقةً". ولا يُمكن إخفاءها بالعطر، ولا بالاستحمام اليومي، فهي عملية كيميائية تحدث تحت السطح.

لكن كيني تعتقد أن هناك حلاً، ويبدأ بما في طبقك. وتحديداً، الفطر. فالفطر غنيٌّ بالإرغوثيونين، وهو مضاد أكسدة قوي يُساعد على إيقاف عملية أكسدة الدهون. كما أنه غنيٌّ بالسبيرميدين، وهو مُركّب طبيعي يُحفّز عملية الالتهام الذاتي - وهي عملية التنظيف الداخلي للجسم، التي تُزيل الخلايا التالفة وتُشجّع خلايا جديدة على النمو.

ويعمل الإرغوثيونين، والسبيرميدين معاً على إبطاء الشيخوخة، والحماية من الأمراض، والتخفيف من حدة الرائحة الكريهة. وتوضح كيني: "الفطر هو الغذاء المثالي لمكافحة هذه الرائحة الكريهة". في حين أن جميع الأنواع لها فوائد، إلا أن فطر الشيتاكي وفطر المحار غنيان بشكل خاص بالعناصر الغذائية المناسبة.

وتتجاوز فوائد الفطر مجرد رائحته. فتشير الدراسات إلى أن الفطر قد يقلل من خطر التدهور المعرفي، ويحسن مقاومة الأنسولين، ويقوي العظام، ويقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. في اليابان والصين، تُستخدم مستخلصات الفطر إلى جانب علاجات السرطان التقليدية نظرًا لخصائصها الداعمة للمناعة.