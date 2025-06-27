دبّ يتسبب في إغلاق مطار ياباني وإلغاء رحلات جوية

تسبب دب كان يتجول على مدرج مطار ياباني في إلغاء رحلات جوية وإغلاق المطار مؤقتاً، أمس، بينما استُدعي صيادون لمحاولة الإمساك به.

ظهر الدب الأسود في مطار ياماغاتا، شمال اليابان، ما استدعى إغلاق المدرج فوراً.

تسببت هذه المشاهدة الأولى في تأخير رحلات جوية لمدة ناهزت الساعة، قبل أن يظهر الحيوان مجدداً عند الظهر تقريباً، وهذه المرة «راكضاً» على المدرج، وحاول موظفو المطار إبعاده بسيارة، لكن مع استمرار تجول الدب في المطار، أُغلق المدرج مجدداً.

وقال المسؤول في مطار ياماغاتا، أكيرا ناغاي: «في ظل هذه الظروف، كان من المستحيل استقبال الطائرات»، وأدى هذا الإغلاق الثاني إلى إلغاء 12 رحلة جوية.

وجرى إرسال صيادين لنصب فخ، بينما حاصرت الشرطة المطار لمنع الدب من الهرب.

وبلغت مواجهات البشر مع الدببة مستوى قياسياً في اليابان، حيث هوجم 219 شخصاً، وقُتل ستة أشخاص خلال الـ١٢ شهراً التي سبقت أبريل 2024.

في الشهر الماضي، أدى وجود دب إلى اختصار بطولة غولف نسائية في وسط البلاد، بعدما تحدث المنظمون عن مخاوف تتعلق بالسلامة.

يعتقد العلماء أن تغير المناخ الذي يؤثر في مصادر الغذاء ودورات السبات، إضافة إلى تناقص أعداد الدببة المرتبط بشيخوخة المجتمع، يدفعان الدببة إلى التوغل بشكل متكرر في المناطق المأهولة بالسكان.