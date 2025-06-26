"انتيريرز الإمارات" تقدّم "تخفيضات غير مسبوقة على تشكيلاتها الراقية في مركز دبي التجاري العالمي"

"انتيريرز الإمارات"، العلامة التجارية الرائدة في عالم التصاميم الداخليّة الراقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سجّلت إنجازاً تاريخياً من خلال إطلاقها للمرة الأولى على الإطلاق تخفيضات غير مسبوقة على تشكيلاتها الراقية في مركز دبي التجاري العالمي، والتي تشكل حدثاً بارزاً لم يسبق له مثيل، تستضيفه القاعة 5 في "مركز دبي التجاري العالمي"، من 28 يونيو حتى 4 يوليو. هذا العرض القائم لفترةٍ محدودة يتيح لعشاق التصاميم المبتكرة والمتنوّعة، وكذلك للمتسوقين المحبّين للتميّز، فرصة الاستفادة من تخفيضاتٍ استثنائية على قطع الأثاث والأكسسوارات الفاخرة من أبرز العلامات التجارية العالمية وأكثرها شهرةً، مثل Michael Amini وBernhardt وAlf Italia وLexington وART Furniture. إذا كنتم ترغبون في تجديد أيّ غرفة في منزلكم، أو الحصول على المساحة المخصصة للطعام التي لطالما حلمتم بها، فلا تفوّتوا هذه الفرصة الحصرية والمحدودة الوقت للاستفادة من قيمةٍ لا تُضاهى على قطعٍ حصرية، تنفرد جميعها بتلك اللمسة من الرقيّ التي تتميّز بها "انتيريرز الإمارات".

هذا الحدث لا يقدّم مجرد تخفيضات استثنائية، بل يمثل محطة فارقة في مسيرة "انتيريرز". ولأول مرة، تنتقل تشكيلات العلامة الفاخرة من صالات العرض إلى موقع جديد ومميز في دبي. يقدّم هذا الحدث تجربة فريدة لعشّاق التصميم، مع باقة واسعة من الأرائك الفاخرة، وأطقم الطعام الأنيقة، وغرف النوم المتكاملة، وقطع الديكور الراقية التي تلبي مختلف الأذواق وأكثر.

ما يضفي على هذا الحدث طابعًا استثنائيًا هو تلك التخفيضات الكبيرة على كل مجموعة "انتيريرز الإمارات"، حيث تتحول الأحلام الراقية إلى واقع ملموس. إنها فرصة نادرة لعشّاق الفخامة لاقتناء تصاميم راقية بأسعار لا تضاهى. يتجاوز هذا العرض كونه مجرد تخفيضات؛ إنه ترجمة حقيقية لالتزام العلامة المستمر بالجودة، والأناقة، والقيمة التي تستحقها كل مساحة.

علّق رائد دبس، الرئيس التنفيذي لشركة "انتيريرز الإمارات"، على هذا الحدث قائلاً:

"تمثل هذه المناسبة محطة مميزة في مسيرة ’انتيريرز‘. فللمرة الأولى، نتيح تشكيلاتنا العالمية أمام جمهور أوسع، ضمن أجواء تنبض بالحيوية والابتكار. ما يجعل هذه التجربة فريدة هو أنها تجمع بين الفخامة والأسعار الاستثنائية، لتجعل من التصاميم الراقية خياراً متاحاً للجميع كما لم يحدث من قبل. إنها فرصة لا تُفوّت لاختبار جماليات مجموعاتنا التي لطالما ميّزت علامتنا. "

تستضيف القاعة 5 ذات المواصفات الرفيعة في "مركز دبي التجاري العالمي" هذا الحدث المرتقب، الذي سيجذب جمهوراً واسعاً من عشّاق التصميم الداخلي والأثاث وقطع الديكور من مختلف أنحاء دولة الإمارات. سيكون الزوّار على موعد مع تجربة تسوّق لا تُنسى، مليئة بالاكتشافات المذهلة. أسبوع واحد فقط يفصلهم عن الاستفادة من هذه العروض الحصرية، فلا تفوّتوا التخفيضات على قطع المتوفرة في مستودعات "انتيريرز" — فرصة مثالية للراغبين في إضفاء لمسة من الحرفية والأناقة على منازلهم، وبأسعار لا تُقارن.