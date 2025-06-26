«إمكانات عالم الموضة».. ضوء على الفرص التجارية والإبداعية أمام الأزياء الفاخرة في دبي

أطلق حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع والتصميم الرائدة، تقريراً بعنوان «لمحة عن إمكانات عالم الموضة في دبي»، ويلقي هذا التقرير الضوء على الفرص التجارية والإبداعية الناشئة أمام شركات الأزياء والسلع الفاخرة، التي تطمح إلى ترسيخ مكانتها وتوسيع نطاق أعمالها في دبي والمنطقة.

ويهدف التقرير إلى تزويد قطاع الأزياء العالمي برؤى ونصائح استراتيجية، في ظلّ تسليط الضوء على المكانة الاجتماعية والاقتصادية التي تتمتّع بها دبي في سوق الأزياء العالمي والتوجهات التي تدفع عجلة النمو في المنطقة، وتوفر فرصاً جديدة للتقدّم والازدهار، ويتناول هذا التقرير التحوّل الإيجابي الملحوظ الذي شهدته البنية التحتية المتطوّرة في دبي، بدءاً من مرافق التصنيع الحديثة وصولاً إلى شبكة خدماتها اللوجستية الإقليمية الرائدة. ويتطرّق التقرير كذلك إلى التوجهات الرئيسة في عالم الأزياء والفرص الثقافية وسلوكيات المستهلكين، والتي تتيح للعلامات التجارية تعزيز كفاءة عملياتها وتلبية توقعات عملائها.

وأشارت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، خديجة البستكي، إلى أنّ قطاع الأزياء والسلع الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد في دبي، قد شهد في الآونة الأخيرة تحوّلاً ملحوظاً. وقالت: «تحوّل المستهلك في دبي خلال السنوات الماضية من مجرّد متلقّي للتوجهات العالمية في عالم الموضة إلى مشارك فاعل في رسم مستقبل قطاع الأزياء والموضة العالمي. فقد أدركت العديد من علامات الأزياء العالمية مدى أهمية سوق دبي في تعزيز نمو أعمالها ورفع مرونتها وقدرتها على الابتكار، بفضل ما توفره من بنية تحتية متطورة، وسياسات استباقية داعمة لنمو الأعمال، وشبكة السياحة والخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي سوقاً حيوياً وبوابةً إلى أسواق المنطقة».

وأضافت: «يلقي هذا التقرير الضوء على مجموعة قيّمة من الرؤى والفرص والتوصيات التي من شأنها أن تساعد الشركات على تحقيق النمو، وتعزيز قدراتها التنافسية في سوق دبي المتألق، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً للأزياء والأعمال والاستثمارات».

يضمّ تقرير «لمحة عن إمكانات عالم الموضة في دبي» مجموعة حصرية من البيانات والتحليلات الشخصية التي تمّ جمعها من خلال استطلاع رأي أجراه حي دبي للتصميم و«بي أو إف إنسايتس»، وهو مركز الفكر للبيانات والاستشارات التابع لمؤسّسة «بيزنس أوف فاشن»، لأكثر من 1000 مشارك من سكان دبي. ويستعرض التقرير كذلك رؤى الخبراء من مستشارين مستقلين وأكاديميين ومسؤولين عن علامات تجارية وقطاعات البيع بالتجزئة.

من نتائج التقرير

■ تفوّق قطاع الأزياء الفاخرة في دبي بسرعة نموّه على أسواق الأزياء العالمية، ويُظهر مسار نمو ملحوظ ومرونة عالية.

■ تسهم عوامل متعدّدة في تعزيز فرص النمو ضمن سوق الأزياء في دبي، بما في ذلك قاعدة المستهلكين القوية والمتنامية والغنيّة بالتنوّع.

■ يتعيّن على العلامات التجارية التي ترغب في التوسّع ضمن سوق دبي التعاون مع المواهب المحلية، وتعزيز التفاعلات والأنشطة الحصرية داخل المتاجر.

■ يترافق التوجّه المتسارع نحو التجارة الإلكترونية على مستوى دبي والمنطقة مع فرص نمو جديدة، وطرق حديثة لخدمة عملاء مختلف العلامات التجارية.

■ يتوجّه المستهلكون في المنطقة أكثر فأكثر نحو تبنّي ممارسات تعكس نمط حياة صديق للبيئة.