عريس منحوس.. قتلته صاعقة في أول أيام شهر العسل

تحولت قصة زواج سعيدة إلى كابوس بعد أن أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأميركية أن رجلا قتلته صاعقة على شاطئ فلوريدا عند وصوله لقضاء شهر العسل على شاطئ الولاية.

وأكدت إدارة سلامة الشواطئ في مقاطعة فولوسيا لقناة WTVG أن الضحية، وهو رجل يبلغ من العمر 29 عامًا، كان زائرًا من كولورادو مع عروسه الجديدة، عندما ضربته صاعقة بعد ظهر يوم الجمعة الماضي بينما كان يقف في مياه البحر التي غمرته حتى كاحله.

ونُقل الضحية إلى مستشفى محلي في حالة حرجة، حيث توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه، وفقًا لما ذكرته تامي مالفورس، مديرة إدارة سلامة الشواطئ في مقاطعة فولوسيا.

وصرحت مالفورس للقناة أن العاصفة كانت لا تزال على بُعد أميال من الشاطئ، مما يجعل الضربة "حدثًا نادرًا للغاية". ووصف شاهد عيان الطقس "كانت السماء زرقاء صافية، وكانت العاصفة على بُعد أميال منا".

وتحدث مايك شيتوود، مسؤول سلامة الشواطئ في مقاطعة فولوسيا، عن المأساة، وأكد أيضًا أن الضحية كان سائحًا يزور المنطقة لقضاء شهر عسله.

وكتب تشيتوود في منشور على "فيسبوك": "نأسف بشدة لفقدان شاب هنا في شهر عسل متأخر مع زوجته". وأضاف: "في التاسعة والعشرين من عمره، كان من المفترض أن يحتفل معها بذكرى زواج طويلة ومديدة. أتقدم بأحر التعازي لهذه الشابة نيابةً عنا جميعًا في مقاطعة فولوسيا."

وتشهد فلوريدا عددًا أكبر من صواعق البرق لكل ميل مربع مقارنةً بأي ولاية أخرى، بمعدل حوالي 1.2 مليون صاعقة برق سنويًا، وفقًا لوزارة الصحة في فلوريدا.

وحتى الآن، سُجِّلت ثلاث وفيات على الأقل بسبب الصواعق في عام 2025، في ولايات كارولاينا الشمالية وميسيسيبي وتكساس، وفقًا للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.