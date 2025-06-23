مصرية تقتل أطفالها الثلاثة خنقاً بحجة مصاريف الدراسة

أقدمت أم مصرية في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة المصرية القاهرة، على قتل أطفالها الثلاثة، خنقاً، داخل منزلها بمدينة الشروق، قبل أن تتصل بالشرطة وتُبلغ عن ارتكابها للجريمة.

وحسب وسائل إعلام مصرية فإن السيدة، وهي مطلقة منذ ثلاث سنوات، ارتكبت جريمتها بسبب ضائقة مالية ولأنها غير قادرة حسب قولها على سداد المصروفات الدراسية لأطفالها، الذين كانت أعمارهم 9 و8 و6 سنوات.

ووفق اعترافاتها للجهات الأمنية فإن الأم استخدمت “ربطة عنق” لخنق أطفالها أثناء نومهم، ثم قامت بالإبلاغ عن الحادث معترفة بجريمتها.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث، وبدأت التحقيقات بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.