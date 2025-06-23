الجوز.. صديق القلب والأوعية الدموية

يعتبر الجوز من المكسرات الغنية بالمواد الغذائية والأحماض الأمينية والفيتامينات مثل: فيتامين ج، وفيتامين ه، ومجموعة فيتامين ب (ب 6، والثيامين، والنياسين، والريبوفلافين)..

وكشفت دراسة جديدة للهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، عن فوائد كبيرة لأحد أنواع المكسرات على صحة القلب والأوعية الدموية.

ونشرت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية تقريرا يشير إلى أن الجوز يعد صديقا للقلب، إذ يساعد تناول حفنة منه يوميا في الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقا للدراسة التي نشرتها الهيئة، فإن الجوز يسهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية، ما يسمح بتدفق الدم دون عوائق، وبالتالي ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرة إلى أنه يمكن تحقيق هذا التأثير من خلال تناول 30 غراما من الجوز يوميا، أي ما يعادل حفنة تقريبا.

وأشارت الدراسة إلى أن الجوز يحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تسهم في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم طبيعية.

ويعد حمض "ألفا لينولينيك" ذا قيمة خاصة، إذ يتمتع بتأثير إيجابي على ضغط الدم ويمنع الالتهابات ويمنع تراكم الصفائح الدموية، وذلك باعتباره حمضا دهنيا من "أوميغا 3".

ومن الفوائد الصحية الأخرى للجوز، احتواؤه على فيتامين "أي" والـ"بوليفينولات"، وبصفتها مضادات أكسدة قوية، فهي تحمي أنسجة الجسم من المواد الضارة أو ما يسمى "الجذور الحرة"، التي تهاجم خلايا الجسم وتعجّل بالشيخوخة.

ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، نقلا عن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، يعد الجوز أيضا غنيا بالألياف الغذائية المهمة للجهاز الهضمي، كما أنه يعتبر مصدرا جيدا للحديد والبوتاسيوم، والكالسيوم وحمض الفوليك.