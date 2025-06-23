«غوغل» تتيح خدمة البحث بالصوت بدل الكتابة

تضيف شركة التكنولوجيا الأميركية «غوغل» خاصية المحادثة الصوتية المباشرة مع المستخدمين، من خلال خدمة البحث بالذكاء الاصطناعي «إيه.آي مود»، وهي خاصية بحث تجريبية تُتيح للمستخدمين طرح أسئلة مُعقدة ومتعددة الأجزاء على محرك البحث، ومع إضافة الخاصية الجديدة اسم «البحث المباشر» (سيرش لايف) يُمكن للمستخدمين إجراء محادثة صوتية سلسة مع محرك البحث، وتصفح الروابط ذات الصلة في جميع أنحاء الويب.

وبحسب موقع تك كرانش، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى هذه الخاصية بفتح تطبيق «غوغل»، والنقر على زر «مباشر» (لايف) الجديد لطرح سؤالهم بصوت عالٍ، وسيسمع المستخدمون بعد ذلك رداً صوتياً مُولّداً بالذكاء الاصطناعي، ويمكنهم متابعة البحث بطرح سؤال بعد آخر.

ويأتي إعلان «غوغل» الأخير بعد أسابيع قليلة من طرح الشركة الأميركية لخدمة «إيه.آي مود» لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة. ويعتبر إطلاق هذه الخاصية بمثابة رد «غوغل» على خدمات شهيرة، مثل «بريبلكستي إيه.آي»، و«شات جي.بي.تي سيرش» التي تقدمها شركة «أوبن إيه.آي».

وأثناء المحادثة، يمكنك النقر على زر «النص» لعرض الرد النصي، ومواصلة طرح الأسئلة بالكتابة إذا أردت.