هاجمت 5 سباحين.. الشرطة الألمانية تطلق النار على سمكة        

أصابت سمكة سلور عدوانية، يزيد طولها على مترين، ووزنها نحو 90 كيلوغراماً، ما لا يقل عن خمسة سباحين ببحيرة برومباخ في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا.

وذكرت الشرطة أن أحد أفرادها أطلق النار في النهاية على السمكة الضخمة بسلاح الخدمة.

ووقعت الحوادث، أول من أمس، قرب جزيرة عائمة، حيث كانت السمكة العملاقة تحوم وتهاجم الناس بشكل متكرر في الماء.

وعالج مسعفون من الصليب الأحمر جروح العضّ التي تعرض لها السباحون في مكان الحادث.

ونظراً إلى أن السمكة لم تُظهر أي علامات على الابتعاد واستمرت في تشكيل تهديد، فقد استدعت خدمة الإنقاذ المائي المحلية الشرطة، وطوّق أفراد الشرطة منطقة السباحة، لمنع وقوع مزيد من الحوادث.

وبعد اعتبار السمكة خطراً على السباحين، قررت الشرطة قتلها، ثم انتشلها صيادان على متن قارب.