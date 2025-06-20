مدينة يابانية تبحث عن سكان .. 9 ملايين بيت فارغ !

في واقعة غريبة من نوعها، بدأت مدينة أبان في اليابان في البحث عن سكان جدد، في ظل محاولاتها لحل المشكلة العقارية المتنامية في ظل انخفاض عدد السكان.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن ملايين المنازل الشاغرة، أو ما يُعرف بـ"أكيا"، أصبحت منتشرة في جميع أنحاء البلاد، في ظل عدم وجود من يسكنها.

وتُظهر بيانات حكومية أن أكثر من تسعة ملايين عقار شاغر، أي ما يقارب 14% من إجمالي المساكن في البلاد، لا يزال غير مستخدم، والعديد منها في حالة سيئة.

وتقع معظم هذه المنازل المهجورة في المناطق الريفية، وهي متضررة بشدة من شيخوخة السكان وهجرة الشباب إلى المدن الكبرى.

والنتيجة هي وفرة في المنازل الشاغرة، مما يُثقل كاهل الاقتصادات المحلية، ويُخفض قيمة الأراضي، ويُثقل كاهل صيانة البنية التحتية في المجتمعات المتقلصة.



