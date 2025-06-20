إيرلندا تفوز للمرة الثامنة بيانصيب اليورو مليون وقدرها 279 مليون دولار

أعلنت إيرلندا أن مواطنا لديها قد فاز بجائزة "يورو مليون" القياسية وذلك للمرة الثامنة منذ تأسيسها.

واشترى الفائز المحظوظ بجائزة يورومليونز، التي بلغت قيمتها 250 مليون يورو (279 مليون دولار )، أكبر جائزة يانصيب على الإطلاق، تذكرته في مقاطعة كورك.

وقالت صحيفة "مترو" أنه تم تأكيد تواصل الفائز مع اليانصيب الوطني، بعد أن تُركت الجائزة دون استلامها أمس.

وأعلنت مديرية اليانصيب الوطني في بيان أن "متجر تجزئة في كورك حقق إنجازًا تاريخيًا، حيث أكد اليانصيب الوطني رسميًا أن التذكرة الفائزة بجائزة يورومليونز الاستثنائية، التي بلغت قيمتها 250 مليون يورو، والتي أُعلن عنها يوم الثلاثاء (17 يونيو)، قد تم شراؤها من متجر في مقاطعة ريبيل".

وصرح الرئيس التنفيذي لليانصيب الوطني الأيرلندي، سيان مورفي، بأنهم سيكشفون عن مكان التذكرة الفائزة في أقرب وقت ممكن، مضيفًا "مع أن هذا الفوز ضخم، إلا أنه قد يكون بمثابة صدمة للفائز، وننصحه بالهدوء، والحصول على استشارة قانونية ومالية مستقلة، والتواصل معنا في أقرب وقت ممكن".