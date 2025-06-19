علماء يقسمون الرجال إلى 6 أنواع .. أي واحد منهم أنت ؟!

أثار "اختبار التسلسل الهرمي للذكور" جدلًا واسعًا بعد أن صنّف الرجال إلى 6 أنماط شخصية، يتصدرها الرجل "الألفا" ويكسر فيها الرجل"السيغما" القواعد التقليدية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" كشف فريق من الباحثين والعلماء في IDRlabs، أن الرجال لا يقتصرون على شخصية "القائد" المعروفة في الأفلام، بل ينقسمون إلى فئات تشمل القادة، والمساعدين، والعمال، والمثقفين، والمنعزلين، والمنبوذين اجتماعيًا، وقد اعتمد الاختبار على مجموعة من العبارات التي تحلل سلوك الفرد، لتحديد موقعه ضمن هذا التسلسل، الذي أثار اهتمام الملايين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهنا نظرة سريعة على الأنواع الستة، كما اعتمدها فريق الباحثين، وأرفقها بأمثلة من أبطال السينما :

الرجل الألفا (Alpha): قادة بالفطرة؛ يتمتعون بالكاريزما والثقة بالنفس وحب المخاطرة، يحتلون قمة الهرم الاجتماعي ويكسبون احترام الآخرين، لكنهم يتحملون عبئًا كبيرًا من المسؤولية، أمثلة: كابتن أمريكا، وتومي شيلبي، وماكسيموس.

الرجل برافو (Bravo): الذراع اليمنى للألفا. يقدمون له الدعم والنصيحة ويتمتعون بمكانة اجتماعية عالية دون تحمل ضغوط القيادة، أمثلة: رون ويزلي، وساموايز غامجي.

الرجل دلتا (Delta): يمثل "الرجال العاديين" الذين يشكلون أساس المجتمع، يفضلون العمل الجاد والاستقرار على السعي للهيمنة، لكن صراحتهم قد تجعلهم عرضة للاستغلال، أمثلة: مارتن مكنجلي (Back to the Future)، وفرودو باجنز.

الرجل غاما (Gamma): أذكياء لكنهم يفتقرون للمهارات الاجتماعية، يفرطون في تقدير العقل ويشعرون بالظلم عندما يتفوق عليهم من هم أقل ذكاء، يعتبرون أنفسهم "ملوكًا سريين"، أمثلة: توني ستارك، وجاك سبارو، وهان سولو.

الرجل أوميغا (Omega): في أسفل الهرم. غالبًا ما يكونون انطوائيين، ويفتقرون للثقة بالنفس، ويُنظر إليهم على أنهم منبوذون اجتماعيًا، أمثلة: بيتر باركر، ووالتر ميتي.

الرجل سيغما (Sigma): "الذئب المنفرد" الذي يرفض النظام الاجتماعي بالكامل، يعيش حياته وفق قواعده الخاصة، ويجذب النساء بفضل استقلاله وغموضه، أمثلة: جيمس بوند، وجون ويك، وبروس واين.

ورغم الجدل حول صحة هذا التصنيف علميًا، إلا أنه لا يزال إطارًا شائعًا لفهم الديناميكيات الاجتماعية والسمات الشخصية لدى الرجال.