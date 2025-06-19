تحذير هام للرجال: خنق البكاء بداخلك يصيبك بالقرحة وأمراض القلب

قالت عالمة نفس شهيرة، أن كبت البكاء والمشاعر السلبية يمكن أن يفاقم لدى الرجال أمراض القلب والجهاز الهضمي.

وأضافت الدكتورة صوفيا سوليم أنه من المتعارف عليه في البيئة الاجتماعية أن الذكور يخجلون من البكاء وأنهم يجب ألا يبكوا منذ الصغر. وفي جميع الأحوال، يطلب منهم التحلي بالقوة والصبر. ولكن يبدو أن هذا هو سبب عدم قدرة الرجال البالغين على التعبير عن مشاعرهم بشكل صحيح.

وتقول: "من المهم التأكيد على أن بكاء الرجال أمر طبيعي تماما. ويمكن للرجل أن يعبر عن مشاعره بأمان أثناء مشاهدة فيلم بمفرده أو مع أحبائه، ما دام معظم الرجال لن يبكوا أمام الغرباء".

وتشير العالمة، إلى أنه غالبا ما يؤدي خنق البكاء في داخلنا أو كبت المشاعر إلى أمراض القلب والأوعية الدموية: مرض نقص التروية أو الذبحة الصدرية. كما يعاني الجهاز الهضمي، حيث يسبب التوتر التهاب المعدة والتهاب الاثني عشر والقرحة وأمراضا أخرى.

ووفقا لها، من المهم تجنب المظاهر غير الطبيعية، مثل حالة الانفعال. وتحذر من صعوبة التخلص من حالة الانفعالات المدمرة.

ومن جانبها تشير الدكتورة يكاترينا إيغونينا، أخصائية علم النفس إلى أن كبت المشاعر السلبية يدمر جسم الإنسان. ويمكن أن يؤدي كبت المشاعر السلبية على المدى الطويل إلى ظهور أمراض جسدية.