كشفت بيانات حكومية جديدة أن عدد كبار السن في اليابان بلغ ذروة تاريخية في العام الماضي، حيث بلغ 36.25 مليون نسمة، ويشكل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر ما يقرب من ثلث إجمالي سكان البلاد.

وفي عام 2015، كان عدد اليابانيين المصابين بالخرف يقارب خمسة ملايين مواطن. وتشير التوقعات إلى أنه هذا العام، سيتأثر خُمس السكان بهذه الحالة، لترتفع إلى الثلث بحلول عام 2060، وفقًا لما كتبه باحثون من جامعة كاناغاوا للخدمات الإنسانية في المجلة الأكاديمية "الطب الصحي العالمي".

وفي العام الماضي، فُقد 18,121 شخصًا مصابًا بالخرف، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية في 5 يونيو. وعُثر منهم على 491 جثة، ولا يزال 273 مفقودين، مما أثار مخاوف بشأن رعاية مرضى الخرف في البلاد.