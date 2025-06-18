أكبر عَلَم لدولة الإمارات مطبوع ببصمات الأيدي يدخل موسوعة «غينيس»

سجلت منصة «الإمارات تحب» إنجازاً نوعياً بدخولها موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية من خلال رقم قياسي جديد بتشكيل أكبر علم لدولة الإمارات مطبوع ببصمات الأيدي، إذ تم تشكيله بـ24 ألفاً و514 بصمة يد، بمشاركة واسعة من أشخاص ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وذلك خلال فعالية نظمتها «الإمارات تحب»، والجمعية الباكستانية في دبي، ضمت إلى جانب «الأيادي الموحدة» مجموعة من الأنشطة الصحية.

ومثلت هذه الفعالية التي حطمت الرقم القياسي لأكبر علم من نوعه، رسالة حب لدولة الإمارات من الجميع، وتعبيراً عن فخرهم واعتزازهم بنموذجها المتفرد في التنوع الثقافي والوحدة والانسجام وروح الأخوة، حيث تعيش وتعمل على أرضها أكثر من 200 جنسية في روح من الوحدة والتعايش والمشاركة في جهود الإنجاز وقصص النجاح المتواصلة.

وشهدت فعالية تشكيل أكبر علم لدولة الإمارات العربية المتحدة مطبوع ببصمات الأيدي، مشاركة واسعة من جميع الأعمار أطفالاً وكباراً، إضافة إلى مجموعة كبيرة من طلبة المدارس والجامعات، حيث حملت كل بصمة قصة لتنسجم معاً في التعبير عن التنوع الثقافي الهائل الذي يتميز به مجتمع الإمارات.

ونجحت «الإمارات تحب» في تحطيم الرقم القياسي خلال 25 يوماً فقط، عبر تنظيم الفعالية في 39 موقعاً مختلفاً، حيث بلغ إجمالي ساعات تنظيم الحدث أكثر من 2000 ساعة، ساهم في إنجاحها أكثر من 200 متطوع.

يذكر أن «الإمارات تحب» هي منصة واسعة الانتشار، وتحظى بأكثر من 11.4 مليون متابع على مختلف منصاتها: «فيس بوك»، و«إنستغرام»، و«تيك توك»، و«يوتيوب»، كما وصل عدد المشاهدات لما تقدمه من قصص على منصاتها إلى أكثر من 2.4 مليار مشاهدة.

وتسلط «الإمارات تحب» الضوء على قصص الناس والمجتمع في الإمارات النابضة بالحياة التي تجعل من الدولة غنية واستثنائية بين دول العالم. كما تهدف إلى بث رسالة إلى العالم بحجم الحب والاحترام الذي تحمله الإمارات لمختلف مكونات مجتمعها والمقيمين على أرضها وزوارها، وذلك من خلال القصص ومقاطع الفيديو الملهمة والتي تعمل على نشر الحب والإيجابية بين الشعوب.

• 24514 بصمة يد يتشكل منها العَلَم، بمشاركة واسعة من أكثر من 100 جنسية.