سائح يحطم قطعة فنية في متحف إيطالي من أجل صورة

تسببت رغبة سائحين في التقاط صورة مع تحفة فنية باهظة الثمن في تحطيمها، قبل أن يلوذا بالفرار، في حادثة جديدة تلفت الأنظار لهوس الناس بالتقاط الصور بأي ثمن.

والتقطت كاميرات المراقبة في متحف قصر مافي في مدينة فورونا الإيطالية امرأة ورجل يقفان لالتقاط الصور مع كرسي فني بعد انتظار مغادرة أمن المعرض الفني.

وفيما تظاهرت المرأة بالجلوس قرر الرجل أن يترك وزنه على المقعد، الذي تصدع على الفور. بعدها اندفع الاثنان خارج الغرفة، تاركين الكرسي التالف على الأرض.

وصمم الكرسي الفني الفنان الإيطالي نيكولا بولا وكان مرصعا بكريستالات سواروفسكي الثمينة، وسمي العمل على اسم الفنان الهولندي الأسطوري فان كوخ.

وشارك قصر مافي لقطات كاميرا المراقبة على فيسبوك، واصفًا التصرف بأنه "لفتة غير مسؤولة". وأعلن المتحف أنه على الرغم من عدم اليقين بشأن إمكانية ترميم الكرسي الهش، فقد تمكن من إصلاحه.

وقال بيان المتحف أن كرسي "فان جوخ" لنيكولا بولا، وهو عمل فني دقيق للغاية، مغطى بالكامل بمئات من بلورات سواروفسكي. ولأيام لم نكن نعرف ما إذا كان من الممكن ترميمه. لكننا نجحنا. "وختم بيان المتحف مخاطبا زواره "الفن ليس للمشاهدة فقط. إنه يستحق الحب. إنه يستحق الحماية".

ولم يوضح الخبر الذي أوردته صحيفة "مترو" إن كان المتسبب بكسر الكرسي تعرض للتوقيف أو الغرامة.