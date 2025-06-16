مسافر صيني حاول تهريب 42 هاتفًا داخل كرسي متحرك

احتجز مسؤولو الجمارك في البر الرئيسي الصيني رجلاً من هونغ كونغ للاشتباه في محاولته تهريب 42 هاتفًا محمولًا داخل كرسي متحرك كهربائي أثناء عبوره حدود تشوهاي وماكاو.

ووفقًا للإدارة العامة للجمارك الصينية يوم السبت، حصل الأمر نهاية الشهر الماضي في ميناء غونغبي، وهو أكثر المعابر البرية ازدحامًا بين تشوهاي وماكاو.

وحاول الرجل الذي جلس على الكرسي المتحرك المرور بها عبر "المسلك الأخضر" المخصصة للمسافرين الذين لا يحملون أغراضًا للإفصاح عنها. لكن مسؤولي الجمارك لاحظوا وجود مخالفات في الكرسي المتحرك، فأجروا عملية تفتيش.

وقالت صحيفة " ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أنه خلال التفتيش، عُثر على 42 هاتفًا محمولًا مستعملًا، مغلفة بإحكام بغشاء بلاستيكي ومخبأة داخل حجرة بطارية الكرسي المتحرك. وتم احتجاز المشتبه به ريثما تحقق السلطات في القضية.