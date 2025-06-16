رمت نفسها من السيارة كيف لا تدفع الأجرة دولارين

التقطت كاميرات المراقبة مشهد امرأة وهي تقفز من سيارة رينو بيضاء تسير بسرعة على طريق في إيتابيتينينغا بولاية ساو باولو، البرازيل، ما أثار الشبهات حول شبهات جنائية، ليتبين أن الموضوع أبسط بكثير.

وشوهدت الراكبة وهي تتدحرج من الباب الخلفي الأيمن للسيارة وتهبط على الطريق، قبل أن تتمكن من النهوض والانطلاق متعثرة.

ونقلت صحيفة "مترو" عن وسائل إعلام محلية أن المرأة قفزت من السيارة بمجرد أن طلب سائق التاكسي الأجرة. من جهته ادعى سائق التاكسي أنه كان على وشك التوجه إلى مركز الشرطة بعد أن قالت المرأة إنها لا تملك المال لدفع ثمن رحلتها. كما أنها استخدمت اسمًا مختلفًا في طريقها إلى وسط المدينة عن الاسم الذي تم حجز الرحلة به.

وكانت المرأة استقلت خدمة التاكسي Ubiz Car، وهي خدمة توصيل محلية على غرار أوبر. وفي النهاية قالت الصحيفة أن السيدة دفعت الأجرة، وبلغ مجموعها 10.40 ريال برازيلي (أو 1.88 دولار) عن طريق التحويل المصرفي.

وفي البرازيل، تقدم تطبيقات طلب سيارات الأجرة، بما في ذلك أوبر، النقد كخيار للدفع عند طلب رحلة. ومع ذلك، يمكن للسائقين اختيار عدم قبول الأموال كاش إذا كانوا لا يرغبون في التعامل مع الأوراق النقدية والعملات المعدنية أو كانوا قلقين بشأن هروب الركاب دون دفع.