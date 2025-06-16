«مب دياية».. قصة نجاح إماراتية بطعم الآيس كريم

بالتزامن مع فترات الحجر الصحي التي فرضتها جائحة «كورونا»، وبمحض المصادفة اجتمعت خمس نساء من أسرة إماراتية، الأم (سعاد) وبناتها الأربع ميثاء وعلياء ومريم وشمسة الكتبي، حول مائدة الأحاديث، مطلِقات العنان، كما اعتدن في تجمعاتهن اليومية، لأفق خيالهن، من دون أن يخطر ببال إحداهن أن «مزحة عابرة» ستكون الشرارة الأولى لمشروع محلي واعد تجاوز حدود المألوف، ليصبح علامة إماراتية جاذبة لعشاق الفرادة ومحبي المثلجات عبر تحويل جميع أشكال الأطعمة إلى تحف فريدة وعصرية من نكهات «الآيس الكريم» المحلي.

فكرة مبتكرة

في وصف تجربة المشروع، توقفت ميثاء الكتبي، إحدى مؤسِساته، عند بدايات فكرته المبتكرة التي تحولت من مجرد «تجربة عائلية» إلى «علامة تجارية محلية» تسعى إلى إعادة تعريف المذاقات، قائلة: «ولدت هذه الفكرة في لحظة ارتجال محض، تخيلت أثناءها شقيقتي علياء شكل العالم لو تحولت الأطعمة التي نحبها إلى آيس كريم، مقترحة على سبيل الدعابة، أن يكون الدجاج المقرمش بنكهات مثلجة، والسمبوسة مغمورة في نكهة الفانيلا اللذيذة، الأمر الذي تقبلناه بالمزاح وتقبلته والدتنا بجدية، مؤكدة قيمة تحويل هذه الفكرة إلى مشروع واقعي يطرح منتجات جديدة غير متوافرة في الأسواق».

وأضافت: «في البداية لم نكن كعائلة نمتلك أي خبرة مسبقة في مجال صناعة الآيس كريم، باعتبار أننا ننتمي إلى مجالات علمية وعملية متنوعة، فقد تخصصت أنا في مجال الهندسة الكهربائية، و(علياء) في مجال هندسة الطيران، بينما فضلت (مريم) مجال أمن المعلومات واتجهت الصغرى (شمسة) لدراسة العلوم الشرطية وهواية الجوجيتسو».

تجربة متفردة

شرعت الأسرة في إعداد نكهات الآيس كريم المختلفة قبل قرار الالتحاق بدورات وورش تدريبية متخصصة، ترتقي بجاهزيتهن لهذا المجال، إذ أكدت ميثاء «بإصرار من والدتي، وبهدف التمكن من مراحل صنع الآيس كريم وإعداد نكهاته بمواصفات عالية، بدأنا بعد أشهر من التجربة على منتجات السوق، بابتكار وصفاتنا الخاصة، لندرك سريعاً، أن صناعة الآيس كريم ليست بالأمر الهيّن كما تبدو، بل تتطلب فناً وإتقاناً ومعرفة عميقة».

«مب دياية»

مع بداية أبريل 2020، أطلقت العائلة أول منتجاتها تحت اسم «ذي نوت تشيكن»، المقابل بالعامية لاسم «مب دياي» وهو عبارة عن آيس كريم الفانيلا الكلاسيكي المحشو بالشوكولاتة الغنية، فيما تم تغليفه بطبقة مقرمشة من رقائق الذرة والمكونات «السرية الفريدة»، بشكل يُحاكي فخذ الدجاج التقليدي، وأضافت ميثاء: «بدأنا بصناعة المثلجات الجديدة من المنزل باستخدام برادات محمولة، فيما قررنا، من قبيل حرصنا على دعم السوق المحلية، الاعتماد على شركات توصيل إماراتية»، وتابعت: «انطلقنا بإنتاج 60 قطعة يومياً، ومع ازدياد الطلب أصبحنا نوزع في مختلف إمارات الدولة».

اهتمام موسع

مع مرور الوقت نجح المنتج الأول في إثارة الفضول، وسرعان ما حظي المشروع باهتمام واسع من شرائح كبيرة من الجمهور، ما فتح أبواب المشاركة في الفعاليات والمناسبات، وتابعت ميثاء: «شاركنا في فعاليات عدة، منها ليالي رمضان 2022، وفعاليات فزعة، ومرابع (ايفنت)، كما حصلنا على بطاقة المشروعات المميّزة، وشاركنا الموسم الماضي في القرية العالمية بدبي ومهرجان فزعة وبازار أكاديمية ربدان في العاصمة أبوظبي، إضافة إلى (بيت الفن) و(معرض الإمارات تبتكر 2022)، وغيرها من الفعاليات التي قدمت لنا الدعم الإعلامي والقبول المجتمعي غير المسبوق».

مثلجات وليست دجاجاً

وحول فكرة اسم المشروع «مب دياية»، أكدت (ميثاء) أن المشروع انطلق باسم مختلف وهو «آي تشيكن كريم»، لكن الجمهور صار يسأل عن «المثلجات التي ليست دجاجاً»، فقررت شقيقتها علياء تغيير الاسم إلى «مب دياية» ليتناسب مع رؤية جمهوره وعشاقه.

مضيفة: «انطلقنا بعد ذلك في رحلة تقديم خيارات أخرى، وصلت اليوم إلى خمسة أنواع مبتكرة، وهي (مب دياي) و(مب بوبكورن) بكرات من آيس كريم الفانيليا وحشوة شوكولاتة وطبقة خارجية مقرمشة على شكل فشار، إلى جانب آيس كريم (مب بيضة) التي تحاكي شكل البيضة مع طبقات من المانجو والفانيلا والشوكولاتة البيضاء، و(مب سمبوسة) الغنية بنكهة آيس كريم الفستق الحلبي المغمورة في الفانيلا وصولاً إلى (مب ليمونة) الغنية بنكهة آيس كريم الليمون، والمغمورة في الليمون الطبيعي اللذيذ»، وأضافت: «إلى جانب المثلجات، نفخر اليوم بمذاقات (الصوص) المتنوعة التي ابتكرناها، مثل (مب باربيكيو صوص) بنكهة الشوكولاتة والتوفي، و(مب كتشب) بنكهة الفراولة والتوت الأزرق، و(مب مايونيز) بنكهة الفانيلا والشوكولاتة البيضاء، و(مب ماسترد صوص) بنكهة المانجو الطازج».

تحديات

وأكدت ميثاء الكتبي أنه «رغم النجاح فإن مسيرتنا لم تخلُ من التحديات، التي كان أكبرها إقناع الناس بتجربة منتج يبدو مألوفاً في ظاهره، لكنه غريب في تصنيفه»، وتابعت: «لم يكن هدفنا خداع أكثر فئة مستهدفة، وهي الأطفال، بمنتجاتنا الفريدة، بل مفاجأتهم ودفعهم نحو الغوص في تجربة مختلفة، لكننا فوجئنا مع الوقت بترددهم في تناول مثلجاتنا مقابل إقبال الكبار غير المسبوق على تجربتها وإعجابهم بها».

نساء الإمارات

أكدت ميثاء الكتبي أن مشروع «مب دياية» يعبّر عن تحوّل واسع في حضور المرأة الإماراتية في المشهد الاقتصادي المحلي، قائلة: «لقد ارتقت الإمارات بصورة المرأة الإماراتية وحضورها في مجال الريادة، لتصبح لدينا اليوم نماذج قيادية في كل القطاعات، لا تعتمد على الوظائف، بل تصنع فرصها بأنفسها، ومشروعنا مثال بسيط لما يمكن أن تنجزه نساء الإمارات، حين تلتقي الإرادة بالإبداع الأنثوي».

• الأم أخذت المزاح على محمل الجد، وحوّلت الفكرة إلى مشروع واقعي يطرح منتجات جديدة غير متوافرة في الأسواق.