علماء يكتشفون كيف يعمل مُسكّن الأسيتامينوفين

قال باحثون إن العلماء جانبهم الصواب بشأن كيفية تخفيف الأسيتامينوفين للألم، وهو اكتشاف قد يؤدي إلى تطوير وسائل جديدة للتعامل مع الآلام.

واعتقد العلماء على مدى عقود أن الأسيتامينوفين، المكون الرئيس في التايلينول المعروف في بعض الدول بالباراسيتامول، يخفف الألم من خلال تأثيره في الدماغ والحبل الشوكي فقط. لكن الباحثين اكتشفوا أن العقار يعمل أيضاً خارج الدماغ، في الأعصاب التي تشعر أولاً بالألم. وبعد تناول العقار، يحوله الجسم إلى مستقلب يُسمى «إيه.إم 404». ووجدت الدراسة الجديدة من خلال التجارب المعملية أن هذا المستقلب يتم إنتاجه في النهايات العصبية المستشعرة للألم، حيث يُغلق قنوات معينة تساعد في نقل إشارات الألم إلى الدماغ.

وقال الباحثون في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة، إنه من خلال حجب قنوات الصوديوم تلك، يوقف مستقلب «إيه.إم 404» إشارة الألم قبل أن تبدأ.