عمرها 92 عامًا وتقوم بـ 200 تمرين ضغط و100 تمرين معدة يوميًا

أبهرت جدة صينية تبلغ من العمر 92 عامًا مستخدمي الإنترنت في الصين بأدائها 200 تمرين ضغط و100 تمرين معدة يوميًا.

وأفادت قناة جيانغوا التلفزيونية أنها سلطت الضوء عليها بعد أن قدمت العجوز نصائح لإطالة العمر في مهرجان طب الأقليات العرقية ياو في مقاطعة جيانغهوا ياو ذاتية الحكم بمقاطعة هونان وسط البلاد في أوائل يونيو.

ونُقل عن المرأة التي تُدعى لي قولها: "ربما لا تكون حركاتي في تمارين الضغط على المستوى المطلوب، لكنني أصر على أداء 200 تمرين يوميًا". وقالت إنها تمارس الرياضة في المنزل بانتظام نظرًا لهطول الأمطار المتكرر وصعوبة ممارسة الأنشطة الخارجية.

وعندما وصل الصحفيون إلى منزل لي، استجابت لهم بكل سرور وأكملت 100 تمرين بطن على سريرها و200 تمرين ضغط على الأرض.

وقالت لي أنها تغسل قدميها بالماء الساخن كل مساء مما ساعدها على التخلص من التقلصات في ساقها، كما تحسن لون شعرها مضيفة أن صحتها تحسنت كثيرًا بممارسة الرياضة.

ويمارس العديد من كبار السن في الصين الرياضة اليومية، حيث يُشتهر أيضا رجل من شنغهاي في السبعينيات من عمره، يُلقّب بـ"الجد العصري"، لما يبدو عليه من صغر سن بفضل بنيته الجسدية القوية، فيمارس القفز، وتمارين الضغط، واليوغا في المنزل يوميًا.

كما انتشرت صورة جدة تبلغ من العمر 78 عامًا وهي تمارس تمارين الضغط في ممر مستشفى. وقالت إنها تمارس الرياضة للحفاظ على قوتها حتى تتمكن من رعاية زوجها المريض.