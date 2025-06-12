جيرانها باعوا بيوتهم وهربوا من الرائحة.. مليونيرة هوايتها جمع وتخزين "الزبالة"

أثارت سيدة صينية اهتمامًا كبيرًا في المجتمع خلال الأيام الماضية، بعدما تم الكشف عن هوسها الغريب بجمع القمامة وتخزينها في منزلها الفاخر الذي يتجاوز سعره 5 ملايين دولار أمريكي.

وبحسب وسائل إعلام صينية، فإن السيدة تشنغ الثرية جدا والتي تبلغ من العمر 60 عامًا، تعيش في واحدة من أرقى المناطق بمدينة شنغهاي، إلا أنها كانت السبب الرئيسي في اشتعال الغضب بين جيرانها، حتى أن بعضهم قام ببيع مساكنهم ومغادرة المنطقة بسبب الرائحة الكريهة الصادرة من المنزل الفاخر.

وكشفت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، أن سلوك السيدة استمر في إزعاج الجيران على مدار عامين كاملين، ولم يتمكنوا من فعل أي شيء لمنعها من إحضار القمامة إلى المنزل وتخزينها في شقتها وفي الممر العام.

وقالت إحدى الجارات وتدعى لي، إن السيدة تجمع جميع أنواع القمامة، من الكرتون إلى الزجاجات والأكياس البلاستيكية إلى فضلات الطعام، ولفتت إلى أن شقتها مليئة بالقمامة حتى في حوض الاستحمام وعلى أريكة باهظة الثمن مستوردة من إيطاليا، وتُقدر قيمتها بأكثر من 200 ألف يوان (30 ألف دولار أمريكي).

وأضافت لي: "الذباب والبعوض والصراصير والحشرات شائعة في منزلها وفي الممر الخارجي، حتى أن هناك فئرانًا ميتة في الممر".

ووفق ما قاله مسؤول من لجنة المجتمع المحلي، فإن الطابق السادس عشر الذي تعيش فيه تشنغ مليء بالروائح الكريهة، حيث لم يتمكن زوجان شابان كانا يعيشان في الطابق الخامس عشر من تحمل البيئة القذرة، لذا باعا شقتهما وانتقلا للعيش خارجها.

وردًا على محاولاتهم اقناعها بالحفاظ على البيئة العامة، هددت تشنغ بإشعال النار في الفوضى، فيما يرفض "أبناؤها التدخل في شؤون والدتهم".