عاشقة تعاقب حبيبها بـ 1000 كيلو بصل «جاء دورك بالبكاء»

اشترت امرأة صينية 1000 كيلوغرام من البصل وأرسلته لحبيبها السابق مع رسالة كُتب عليها: «أنا بكيتُ كثيرا، والآن جاء دورك».

وأوضحت المرأة، واسمها تشاو، للصحافيين أنها اكتشفت خيانة حبيبها لها بعد أن ألقت نظرة على هاتفه المحمول. وبعد الانفصال، قالت تشاو إنها كانت بائسة للغاية وبكت لأيام، بينما «استمر هو في الاستمتاع بالحياة دون أدنى حزن أو ندم».

ولما رأت في ذلك ظلمًا، قررت أن تُذيق حبيبها جرعة من دموعه - في هذه الحالة، دموعًا غزيرة - عبر إرسال طن من البصل أُلقي على عتبة منزله في شاندونغ. ولكن اتضح أن حبيب تشاو السابق لم يكتفِ بالبكاء، بل أعاد بيع البصل بأكثر من ألف يوان (147 دولارًا)

من جهته بدا عامل التوصيل وكأنه على وشك البكاء وفقا لموقع «آسيا ون» وهو يحدق في جبل البصل في شاحنته عند وصوله إلى وجهته.

وقال الرجل المسكين في مقابلة محلية إنه اضطر إلى القيام بما يقرب من 50 رحلة لمدة خمس ساعات على الأقل لنقل جميع المنتجات من شاحنته إلى منزل حبيب تشاو السابق.