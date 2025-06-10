«مايبي هابي أندينغ» تحصد جوائز «توني» الأميركية

هيمنت المسرحية الغنائية الكورية الجنوبية «مايبي هابي أندينغ» Maybe Happy Ending - التي عرضت على مسارح برودواي وتتناول صداقة بين روبوتين - على جوائز «توني» العريقة للأعمال المسرحية الأميركية، إذ حصدت ست مكافآت.

كذلك فاز نجما الموسم كول إسكولا ونيكول شيرزينغر بأول جائزة «توني» في مسيرتهما في ليلة احتفت بانتعاش برودواي بعد ركود استمر سنوات بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وتولّت سينتيا إيريفو الحائزة جائزة «توني»، التي رُشحت لنيل جائزة «أوسكار» عن دورها في فيلم «ويكد»، تقديم الحفلة التي أُقيمت في قاعة «راديو سيتي ميوزيك هول» في مانهاتن، وتميّزت بقائمة متنوّعة من الأعمال المتنافسة.

وقالت إيريفو إن هذا العام كان الأكثر دراً للعائدات على الإطلاق في برودواي، وتابعت: «لقد عادت برودواي رسمياً».

وفازت سارة سنوك التي سبق أن حصلت على جائزة «إيمي» عن دورها في مسلسل «ساكسيشن»، بجائزة «توني» لأفضل ممثلة في مسرحية، إذ تولت كل الأدوار الـ26 في المسرحية المقتبسة من رواية «ذي بيكتشر أوف دوريان غراي» لأوسكار وايلد.

واستقطبت مجموعة جديدة من العروض والنجوم 14.7 مليون شخص إلى برودواي هذا الموسم، محققة إيرادات بلغت 1.89 مليار دولار في شباك التذاكر.