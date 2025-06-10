مخطوطات أصلية لفرانز كافكا للبيع في باريس

طرح أحد هواة جمع الكتب في باريس للبيع مجموعة غنية ونادرة من القطع المتمحورة حول فرانز كافكا، أهمها كلمات باللغة العبرية كتبها الكاتب التشيكي.

أمضى كافكا سنوات في تعلم اللغة العبرية منذ عام 1917 حتى وفاته سنة 1924، وتُعرض هذه النسخة للبيع بسعر 90 ألف يورو، وهي الأغلى بين القطع المعروضة في معرض الكتب النادرة والفنون التصويرية.

يعرض تييري بوشيه مجموعته للبيع بعد أن جمعها بصبر على مدار نحو 40 عاماً، وقد أوكل عملية البيع إلى مكتبة «فوسترول» في باريس.

ويحمل المجلدان الأعلى سعراً في المجموعة تواقيع بخط يد هذا المؤلف، الذي يُعدّ من روّاد أدب القرن الـ20.