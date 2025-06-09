طبيب يجمع ثروة من الإحتيال على المرضى: 13 منزلاً فخماً وطائرة نفاثة وسيارة مازيراتي

يواجه طبيب روماتيزم أمريكي حكمًا بالسجن عشر سنوات بتهمة الاحتيال في الرعاية الصحية، بعد اتهامه بتشخيص مئات المرضى الأصحاء بأمراض مزمنة تتطلب علاجات باهظة الثمن وخطيرة.

وبحسب موقع أوديتي سنترال، أقرّ الطبيب خورخي زامورا-كيزادا من ميشن، تكساس، بالذنب في التآمر لارتكاب الاحتيال، وعدة تهم تتعلق بالاحتيال في الرعاية الصحية، والتآمر لعرقلة العدالة، وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات وثلاث سنوات تحت المراقبة.

ولسنوات، دأب طبيب الروماتيزم، البالغ من العمر 68 عامًا، على تشخيص مرضى بأمراض مزمنة بشكل خاطئ، ليُطالبهم بتكاليف فحوصات وعلاجات لم يكونوا بحاجة إليها، وذلك بهدف إثراء نفسه.

وأظهرت الأدلة التي قدمها الادعاء أن مخططه الاحتيالي تضمن مطالبات كاذبة بأكثر من 118 مليون دولار، ودفع أكثر من 28 مليون دولار من شركات التأمين، مما سمح له بتمويل نمط حياة مترف للغاية.

ومن خلال الاستفادة من ضحايا أبرياء، تمكن زامورا-كيزادا من جمع ثروة طائلة، بما في ذلك 13 منزلاً فخماً، وطائرة نفاثة، وسيارة مازيراتي جران توريزمو.

وقال أحد الضحايا: "بسبب بقائي في السرير باستمرار وعدم قدرتي على النهوض منه بمفردي، وتلقيي جرعات زائدة من الأدوية، لم أشعر أن حياتي لها أي معنى"، بينما قال آخرون أنهم تخلوا عن خطط الدراسة الجامعية لأن العلاجات جعلتهم يشعرون وكأنهم يعيشون في جسد شخص مسن.

وعالج زامورا-كيزادا مرضى لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا في عياداته الطبية في جنوب تكساس وسان أنطونيو، وقد ساهم الحكم الصادر بحقه في طي صفحة مئات الضحايا وعائلاتهم، وهي مأساة كانت في أمسّ الحاجة إليها. ورغم معاناة بعضهم من مشاكل صحية خطيرة نتيجة الأدوية والعلاجات التي وصفها طبيب الروماتيزم الموصوم بالعار، إلا أنهم يشعرون بالراحة لعلمهم أنه قد قُدّم للعدالة، وأن آخرين لن يعانوا نفس المعاناة. وحكم على خورخي زامورا-كيزادا بالسجن لمدة 10 سنوات، وثلاث سنوات من الإفراج المشروط. كماأُمر بسداد مبلغ 28,245,454 دولارًا أمريكيًا، بما في ذلك عقاراته الثلاثة عشر، وطائرته الخاصة، وسياراته الفاخرة.