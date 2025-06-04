دراسة: القهوة تحمي النساء من أمراض الشيخوخة المزمنة

كشفت دراسة جديدة عن أن النساء اللواتي يتناولن من كوبٍ إلى ثلاثة أكواب من القهوة التي تحتوي على الكافيين يومياً في الخمسينات من العمر أكثر عرضة للوصول إلى سن الشيخوخة دون أمراضٍ مزمنةٍ خطيرة، وبصحةٍ إدراكية وجسدية وعقلية جيدة.

وحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد أُجريت الدراسة على أكثر من 47 ألف امرأة في منتصف العمر، تمت متابعتهن لمدة 30 عاماً لفهم معدلات الوفاة والمرض لديهن.

ووجد فريق الدراسة أن الاستهلاك المعتدل للقهوة التي تحتوي على الكافيين (من كوبٍ إلى ثلاثة أكواب يومياً) خلال منتصف العمر يرتبط بزيادة احتمالية تمتع النساء بشيخوخة صحية بعد 30 عاماً.

وأشار الفريق إلى أن هذه التأثيرات وُجدت تحديداً في القهوة التي تحتوي على الكافيين، ولم يُعثر على الرابط نفسه في الشاي أو القهوة منزوعة الكافيين.

كما ارتبط شرب مزيد من المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين بانخفاض فرصة التقدم في السن بشكل صحي.

والدراسة قائمة على الملاحظة، مما يعني محدودية قدرتها على التوصل إلى السبب وراء تقليل القهوة من أمراض الشيخوخة المزمنة.

لكن الرابط بين القهوة والشيخوخة الصحية ليس مفاجئاً، فهو يتوافق مع أبحاث سابقة قالت إن شرب القهوة باعتدال يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد فريق الدراسة الجديدة التابع لكلية الطب بجامعة تورنتو، أنه على الرغم من أن القهوة قد تكون جانباً مهماً لتعزيز الصحة الجيدة، فإنها لا تُغني عن السلوكيات الصحية الأخرى مثل تناول الأطعمة المغذية وممارسة الرياضة والحصول على نوم جيد.