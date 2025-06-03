صينية تتحول إلى شخص آخر بعد الحمل

انتشرت تجربة امرأة صينية شابة مع الحمل، على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما شاركت ما تعرضت له من تغييرات في شكلها، ما أدى إلى تغيره تماما قبل أن تعود بعد أشهر لشكلها الطبيعي.

وشعرت لي وي، وهي امرأة شابة من كونمينغ بمقاطعة يونان الصينية، بسعادة غامرة عندما علمت لأول مرة أنها أصبحت حاملاً. بل بدت أفضل، وأصبحت بشرتها أكثر صفاءً، وكانت تتمتع بهذه الطاقة المذهلة.

وأخبرها الأطباء أنه من الطبيعي أن تشعر بمزيد من الإشراق، وهي ظاهرة تُعرف باسم "فرحة الحمل"، بسبب ارتفاع مستويات هرموني الإستروجين والبروجسترون. ومع ذلك، بحلول الشهر الخامس من حملها، لاحظت لي تغييرات غريبة في وجهها؛ فقد أصبح أنفها أكبر كثيرًا، وأصبحت تجاعيدها الدقيقة أعمق بشكل ملحوظ لدرجة أنها لم تستطع التعرف على نفسها في المرآة.

ولكن هذه كانت البداية فقط وفقا لما نشره موقع "أوديتي"، فمع مرورها بالثلثين الثاني والثالث من حملها، شهدت لي المزيد من التغييرات الجسدية. فظهرت بقع تصبغية تُعرف باسم "بقع الحمل" على جانبي خديها، وأصبحت ذراعيها وساقيها منتفختين، وعلى الرغم من أن الأطباء أخبروها أن هذه التغييرات طبيعية، إلا أن لي وي أجرت تغييرات على نظامها الغذائي، وقللت من السكريات والدهون، وبدأت في ممارسة الرياضة للتخفيف من حدة هذه التغييرات. بعد الولادة، لاحظت لي أن شعرها أصبح أرق، وهي ظاهرة تُعرف باسم "تساقط الشعر بعد الولادة"، وتغيرت بشرتها من دهنية إلى جافة.

ومع ذلك، أخبرها الجميع أنه لا يوجد شيء خاطئ وأن هذه التغييرات طبيعية تمامًا، ولذا حرصت الشابة على تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة بشكل كافٍ، وبعد بضعة أشهر، بدأت تبدو وكأنها نفسها القديمة مرة أخرى. كتبت لي وي مؤخرًا على "ويبو"، النسخة الصينية من "إكس"، حيث شاركت صورًا لتحولها الجذري: "كان حملي صعبًا للغاية، لكن رؤية الحياة الجديدة تنمو تجعلني أشعر أنه كان يستحق ذلك". كما شاركت لي صورًا لنفسها مع طفلها، وقد هدأت تغيرات الوجه تمامًا تقريبًا. انتشر منشورها على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

وفي هذا السياق ينصح الأطباء الأمهات الشابات بعدم الذعر في حالة حدوث مثل هذه التغييرات؛ وبدلاً من ذلك، ينبغي عليهم أن يحافظوا على عقلية إيجابية ويحافظوا على عادات نمط حياة جيدة.