دراسة: المكسرات والأسماك تخففان أعراض القولون العصبي

كشفت دراسة أميركية عن أن اتِّباع حمية البحر المتوسط، التي تركز على تناول المكسرات والأسماك إلى جانب الفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة، يساعد على تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS)، مما يفتح الباب أمام خيار غذائي جديد لهؤلاء المرضى.

وأوضح الباحثون من جامعة ميشيغان في الدراسة التي نُشرت نتائجها الجمعة، في دورية (Neurogastroenterology & Motility) أن حمية البحر المتوسط أقل تقييداً مقارنةً بالحمية منخفضة «الفودماب» (FODMAP)، وهي من الأنظمة الغذائية الشائعة لكنها صعبة التطبيق لمرضى هذه المتلازمة.

ومتلازمة القولون العصبي هي اضطراب شائع يؤثر على الجهاز الهضمي، ويتميّز بأعراض مثل آلام البطن، والانتفاخ، والإسهال، أو الإمساك، أو التناوب بينهما. وتؤثر هذه الأعراض بشكل كبير على جودة حياة المرضى، ويفضل الكثير منهم تعديل النظام الغذائي خياراً أول للعلاج بدلاً من اللجوء إلى الأدوية.

وبرزت مؤخراً ما تسمى الحمية منخفضة «الفودماب»، وهي نظام غذائي يهدف إلى تقليل تناول مجموعة من الكربوهيدرات القابلة للتخمير، والتي تُسبب تهيجاً في الأمعاء وتزيد من شدة الأعراض لدى المصابين بالقولون العصبي. وتتضمن هذه الحمية تقليل تناول فواكه مثل التفاح والكمثرى، وخضراوات مثل الثوم والبصل، بالإضافة إلى البقوليات ومنتجات الألبان الغنية باللاكتوز.

ورغم أن هذه الحمية أثبتت فاعليتها لدى أكثر من نصف المرضى، فإنها تُعد تقييدية للغاية، وقد تؤدي إلى نقص في بعض العناصر الغذائية ما لم تُدر بشكل دقيق.

وخلال الدراسة، تابع الباحثون حالة 26 مصاباً بمتلازمة القولون العصبي، قُسّموا إلى مجموعتين، اتّبعت الأولى حمية البحر المتوسط، بينما التزمت الثانية بحمية «الفودماب»، وذلك لمدة 4 أسابيع.

وتعتمد حمية البحر المتوسط على تناول كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبقوليات، مع استخدام زيت الزيتون مصدراً رئيسياً للدهون الصحية. كما تشمل تناول الأسماك والمأكولات البحرية بانتظام، مع تقليل استهلاك اللحوم الحمراء والدهون المشبعة.

وحقق 73 في المائة من المرضى في مجموعة حمية البحر المتوسط تحسناً ملحوظاً في الأعراض، وفق معيار إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، الذي يُعرّف بتحسُّن بنسبة 30 في المائة أو أكثر في شدة آلام البطن، في المقابل، بلغت نسبة التحسن في مجموعة الفودماب 81.8 في المائة.

ورغم أن حمية «الفودماب» أظهرت فاعلية أكبر نسبياً، فإن الباحثين أشاروا إلى أنها مكلفة ومعقدة، وتتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، كما قد تؤدي إلى اضطراب العلاقة مع الطعام ونقص في بعض المغذيات. بينما تُعد حمية البحر المتوسط بديلاً صحياً وسهل التطبيق، قائماً على أطعمة طبيعية ومتوازنة، ومعروفة بفوائدها الواسعة لصحة القلب والدماغ.

ويأمل فريق البحث أن تمهّد نتائج هذه الدراسة الطريق أمام أبحاث أوسع، تقارن بين فاعلية حمية البحر المتوسط والحميات التقييدية على المدى الطويل، بما يساهم في توفير خيارات غذائية أكثر تنوعاً وسهولة لمرضى متلازمة القولون العصبي.