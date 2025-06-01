فرار 250 مليون نحلة قرب واشنطن بعد انقلاب شاحنة .. والبحث جارٍ لإنقاذ "الملكة"

حذرت السلطات في مدينة ليندن بولاية واشنطن، السكان من الاقتراب من منطقة انقلاب شاحنة بعد انسكاب حمولتها غير العادية والخطرة.

وكانت الشاحنة الضخمة تنقل حوالي 70,000 رطل من خلايا النحل عندما انقلبت أمس، وفيما لم يُصب سائق الشاحنة بأذى، انقلبت المقطورة وتدحرجت في خندق بعد أن أخطأ السائق في تقدير منعطف ضيق.

ولم تتضرر الشاحنة وخلايا النحل فحسب، بل تمكن ما يُقدر بنحو 250 مليون نحلة من الفرار والتحليق بحرية في المنطقة، وإثر ذلك حذر مكتب عمدة مقاطعة واتكوم الناس من التسكع "نظرًا لاحتمال هروب النحل وتجمعه".

كما تم إصدار توجيه لأي شخص يعاني من حساسية تجاه لسعات النحل لطلب المشورة من موقع وزارة الصحة بالولاية.

وعلى الفور استُدعيت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، وانضم إليهم أكثر من عشرين مربي نحل محلي تطوعوا لترميم خلايا النحل، على أمل إنقاذها.

ونقلت صحيفة "مترو" عن مكتب الشريف قوله "الهدف هو إنقاذ أكبر عدد ممكن من النحل"، موضحًا أن الخطة هي عودة غالبية النحل إلى خلاياها للعثور على ملكتها خلال اليومين المقبلين. وسيبقى موقع الحادث مغلقًا "حتى اكتمال عملية الإنقاذ".

ومع أن هذه الشحنة الضخمة من النحل قد تبدو غير عادية، إلا أن العديد من مربي النحل في الولايات المتحدة ينقلون خلاياهم في جميع أنحاء البلاد للمساعدة في تلقيح المحاصيل الزراعية، التي تقدر وزارة الزراعة الأمريكية قيمتها بحوالي 15 مليار دولار سنويًا.