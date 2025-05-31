انتشال جثمان الطفل السعودي فيصل رمزي بعد غرقه في تركيا.. وبيان من سفارة المللكة

عثرت السلطات التركية على جثة الطفل السعودي المفقود "فيصل رمزي الشيخ" في نهر هالديزن بطرابزون في بلدة "أوزونغول" التركية، وقامت بانتشال جثته، وفقاً لقناة «الإخبارية» السعودية، وبيان لسفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تركيا.

وكانت السفارة قد أصدرت بيانًا توضيحيًا، قبل عدة أيام، عن ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن حادثة سقوط طفل سعودي في نهر "هالديزان" في بلدة "أوزونغول".

وأشارت التفاصيل الأولية إلى أن الأمطار الغزيرة التي هطلت بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي تسببت في ارتفاع منسوب المياه بشكل خطير، ما أدى إلى سقوط الطفل في مجرى النهر قبل أن يتمكن أحد من إنقاذه.

وفي وقت لاحق، قالت السفارة، إنها ستتولى بالتنسيق مع أسرة الطفل السعودي "فيصل" والسلطات التركية المختصة إكمال الإجراءات المطلوبة، بعد العثور على جثمان الطفل.

وذكرت السفارة في بيان عبر حسابه بمنصة "إكس": "إشارة لبيان السفارة حول حادثة سقوط طفل سعودي في نهر "هالديزان" في بلدة "أوزونغول" بالجمهورية التركية تفيد السفارة أن السلطات المحلية التركية تمكنت بعد عمليات بحث مكثفة خلال الأيام الماضية من الوصول إلى جثمان الطفل - رحمه الله - وانتشاله، ستتولى السفارة بالتنسيق مع أسرته والسلطات التركية المختصة إكمال الإجراءات المطلوبة".

وأضافت: "وتعرب السفارة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأسرته في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعله شفيعاً لوالديه، كما تتقدم السفارة بخالص الشكر للسلطات التركية على ما قاموا به من جهود كبيرة في البحث عن الفقيد - رحمه الله - وانتشال جثمانه".