اكتشافات جديدة في مجال السرطان بفضل الديناصورات

قال علماء في بريطانيا إن من الممكن أن تشكل حفريات الديناصورات الأساس وراء تسجيل اكتشافات جديدة متوقعة في مجال السرطان، وأن تؤثر في علاجات البشر مستقبلاً، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أمس، وفي دراسة جديدة نشرتها مجلة «بيولوجي»، واستغرق إعدادها نحو 10 أعوام، توصل باحثون من جامعة أنجليا روسكين، وإمبريال كوليدج لندن، إلى هياكل محفوظة تشبه خلايا الدم الحمراء في حفرية ديناصور.

وأثارت النتائج احتمال استخدام تلك المخلوقات، التي كانت منتشرة خلال عصر ما قبل التاريخ، في إعداد الدراسات بشأن الأورام في العصور السحيقة، وهو ما يساعد على فك «لغز» التركيب الجزيئي للسرطان.

وكانت فكرة الدراسة بدأت عندما كان البروفيسور، جاستن ستيبينغ، يقرأ الأخبار في عام 2016، وصادف مقالاً بشأن اكتشاف أحفورة جديدة في رومانيا لديها ورم في فكها.