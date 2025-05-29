«مدارس الحياة» في دبي جاهزة للصيف بـ 18 فعالية

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي أن مشروعها «مدارس الحياة»، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، ستشهد خلال يونيو المقبل تنظيم 18 جلسة تفاعلية عبر مساراتها الإبداعية والتعليمية وأنديتها المبتكرة تحت شعار «أهلاً بالصيف»، ستناقش موضوعات مختلفة تتيح لزوار مكتبات دبي العامة إمكانية تطوير مهاراتهم الحياتية والإبداعية في مختلف المجالات، وستمكنهم من الاحتفاء بصيف متجدد مملوء بالأنشطة الممتعة.

وستستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم محاضرة «المرأة العربية والمجوهرات: قصة تمكين»، وفيها ستتناول تانيا هيكل ونورة السركال طبيعة العلاقة بين المرأة والمجوهرات والهوية الثقافية، والأهمية التاريخية والاجتماعية والثقافية للمجوهرات ومحاولة تحليلها ضمن سياقاتها الثقافية.

وضمن أنشطة «نادي الفن»، سيكون روّاد المكتبة على موعد مع عبير العيداني، التي ستقدم ورشة «الرسم على أكياس القماش»، وفيها سيتعلمون أساليب طلاء أكياس القماش بتصاميم مستلهمة من ذكرياتهم الشخصية.

فيما سيقوم الخطاط محمد التميمي ضمن مسار «التأثير الإبداعي: خط الرقعة»، الذي يندرج تحت مظلة «نادي الخط»، بتعريف زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم بأدوات وقواعد خط الرقعة وجمالياته، وسيتولى خبراء «كانون» و«ريبورترز» و«أودو» تدريب أعضاء المكتبة على أساليب عرض صورهم على مواقعهم الخاصة وتسويقها بطرق احترافية تبرز أفكارهم، وذلك من خلال ورش «مسار التأثير الإبداعي: نشر الصور الفوتوغرافية» التي ستشهد تنظيم معرض فني خاص احتفاءً بإبداعات المشاركين.

وستستضيف مكتبتا الراشدية وحتا العامة فعاليات «نادي التنمية الأسرية»، التي تشمل ورشتي عمل بعنوان «التخطيط مع العائلة للصيف»، و«فن العلاقات الناجحة للسيدات».

في حين سيتعلم روّاد مكتبة المنخول العامة كيفية اكتشاف روائح المطر والزهور والطعام، والتعبير عنها بمفردات من اللغة العربية، خلال ورشة «الشم في اللغة العربية» التي يشرف عليها خبراء «شركة العربي».

وسيحظى زوّار مكتبة الطوار بفرصة تعلم مجموعة من مفردات اللغة العربية باستخدام الألعاب الجماعية والأنشطة الحركية، ضمن ورشة «اللغة العربية.. متعة وتحد»، وستنظم مكتبة حتا العامة ضمن فعاليات نادي «الصحة والتغذية» ورشة «تشكيل الفواكه» التي ستقدمها ندى قطان.