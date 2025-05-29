«أسمع صدى صوتك مع ضجة الناس»

من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تألقت الفنانة الإماراتية أحلام في غناء «أسمع صدى صوتك»، في قمة الإعلام العربي.

وتعد هذه الأغنية، بكلماتها ومضامينها الشعرية البليغة، من أيقونات الأغنية الخليجية، وحققت شهرة عربية واسعة النطاق، وهي أول أغنية بدأت بها الفنانة أصالة نصري مشوارها في عالم الأغنية الخليجية عام 1991، وهي من ألحان عيد الفرج، وغنّى القصيدة أيضاً الفنان الكويتي الراحل، عبدالكريم عبدالقادر، عام 1992 من ألحان أنور عبدالله.

وتحدثت أحلام عن فخرها واعتزازها بالوقوف على المسرح في حدث بهذا الحجم، موضحة مدى حماستها للتغني بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تعشق قصائده وتحفظها عن ظهر قلب.