5 عالمات يفزن بجوائز «لوريال - يونسكو»

حصلت خمس باحثات في مجالات الطاقة الخضراء ونوعية الهواء وأمن البيانات وفهم قوانين الكون، أول من أمس، على جوائز لوريال - يونسكو الدولية (للنساء في مجال العلوم).

وعن أميركا الشمالية فازت البروفيسور باربرا فينلايسون بيتس (جامعة كاليفورنيا).

أما أستاذة الكيمياء في جامعة كيب (جنوب إفريقيا)، بريسيلا بيكر، ففازت بالجائزة لإفريقيا والعالم العربي، وحصلت الأستاذة في جامعة تسينغهوا (الصين)، شياويون وانغ، على الجائزة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعن أوروبا فازت الأستاذة في الكيمياء الفيزيائية للمواد الصلبة، كلوديا فيلسر، وعن أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فازت بالجائزة ماريا تيريزا دوفا.