تسمية أول توأم باندا مولود في هونغ كونغ

أُعلن، أخيراً، عن تسمية أول توأم من الباندا العملاقة، المولود محلياً في هونغ كونغ، «جيا جيا» و«دي دي»، وجاء الإعلان عن اسمَي الصغيرين اللذين وُلدا، في أغسطس الماضي، والمعروفين باسمي «الأخت الكبرى» و«الأخ الصغير»، أمس، خلال حفل في منتزه «أوشن بارك» الذي يضم التوأم مع والديه واثنين آخرين من الباندا العملاقة، التي وصلت من البر الرئيس للصين العام الماضي.

وجاء الاسمان الفائزان بناء على اقتراحات من السكان ضمن مسابقة لتسمية التوأم، جذبت أكثر من 35 ألفاً و700 مشاركة.