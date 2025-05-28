عيد الأضحى في دبي.. تجارب لا متناهية من الفرح

كشفت «دبي القابضة للترفيه» عن تقديم مجموعة من التجارب والعروض الاستثنائية ضمن وجهاتها المميزة خلال عيد الأضحى المبارك، إذ تدعو ضيوفها من العائلات والأصدقاء إلى قضاء أجمل الأوقات ضمن وجهات «دبي باركس آند ريزورتس» و«حديقة وايلد وادي المائية» و«ذا جرين بلانيت دبي»، التي تتيح للجميع الاستمتاع بأجمل الأوقات وتجارب المغامرات والترفيه الحية، إضافة إلى عروض المأكولات الشهية التي تضفي مزيداً من الألق والروعة على عطلة العيد.

«ريفرلاند دبي»

ويوفر متنزه ريفرلاند دبي، الوجهة المفضلة في دبي لالتقاط أجمل الصور والاستمتاع بتجارب لا تنسى، أجواء عائلية مميزة مع خيارات ترفيهية على مدار اليوم، ويمكن للضيوف استكشاف منطقة «ميني وورلد» التفاعلية، التي تضم 25 من أشهر المعالم من حول العالم، أو الاستمتاع بجولة مائية هادئة تتكامل مع أشهى خيارات المأكولات على متن قارب ريفرلاند.

ويمكن لمحبي المغامرات اختبار مهاراتهم وقدراتهم في ملاعب الرماية بالقوس ورمي الفأس، بينما يمكن لهواة اللياقة البدنية استكشاف مسار الدراجات الترفيهي المناسب للدراجين المحترفين والمبتدئين، إذ يمكن للزوار إحضار الدراجات أو «السكوترات» الخاصة بهم أو استئجارها من المتنزه.

وتستمر الأجواء الحيوية في ريفرلاند دبي مع العديد من عروض موسيقى «دي جي»، والعروض المتجولة، بما فيها عرض «الديناصورات الراقصة» الذي يستمر 25 دقيقة، ويضم العديد من الموهوبين، إلى جانب مجسمات لهذه الكائنات، برفقة مدربي الديناصورات المتخصصين.

ومع اقتراب الأمسية من نهايتها، يمكن للضيوف الاستمتاع بعروض الليزر الصديقة للبيئة، يليها عرض للألعاب النارية، ولا تكتمل روعة التجربة دون الاستمتاع بأطايب المطبخ الإماراتي التقليدي ضمن بوفيه العيد.

عالم هوليوود

بينما يقدّم موشنجيت دبي، أكبر متنزه مستوحى من عالم هوليوود في المنطقة، للعائلات فرصة الاستمتاع بـ29 من الألعاب المميزة والعروض الترفيهية الحية والتجارب، ضمن مناطق «دريم ووركس» و«كولومبيا بيكتشرز» و«ليونزجيت»، ما يجعله الوجهة المثلى لقضاء أجمل الأوقات خلال عيد الأضحى.

وانطلاقاً من المغامرات الشائقة مثل لعبة «مدغشقر: المطاردة المجنونة» وأفعوانية «ناو يو سي مي» و«هنغر غايمز: قطار الكابيتول السريع»، وصولاً إلى التجارب الغامرة وفرص لقاء شخصيات الأفلام المفضلة، ومشاهدة العروض المدهشة، يوفر «موشنجيت دبي» وجهة مثالية لعشاق الأفلام من جميع الأعمار.

«ريال مدريد ورلد»

ويدعو «ريال مدريد ورلد»، أول متنزه يحمل علامة نادي ريال مدريد في العالم، ضيوفه من العائلات والباحثين عن التشويق والمرح إلى قضاء أوقات لا تُنسى خلال عطلة عيد الأضحى، إذ صُمم المتنزه ليلائم الضيوف من جميع الأعمار، ويمكنهم فيه استكشاف ثلاث مناطق فريدة تضم العديد من الألعاب والتحديات التفاعلية، إضافة إلى المقتنيات والمنتجات التذكارية التي تحمل شعار النادي.

ويحتفي المتنزه بعالم كرة القدم وسط أجواء من الحماسة والتشويق والمرح لجميع أفراد العائلة، انطلاقاً من أفعوانية «هلا مدريد» إلى لعبة «طائرة النجوم»، وانتهاء بالألعاب والتجارب المستوحاة من سحر كرة القدم، مثل «تجربة برنابيو».

مهرجان الانتعاش

ويمكن لضيوف منتجع LEGOLAND دبي، خلال عيد الأضحى، الاستمتاع بفعالية «مهرجان الانتعاش الصيفي» الحصرية المليئة بالحماسة والحيوية والمرح الذي لا ينتهي. وبدءاً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى السابعة مساء، ستتحول حديقة LEGOLAND Water Park إلى مساحة احتفالية، تضم الكثير من الألعاب الشائقة والعروض الترفيهية الحية والاحتفالات الراقصة، إضافة إلى فرص لقاء الشخصيات المفضلة وسحوبات الجوائز وغيرها الكثير، لتوفر الخيار الأمثل للتغلب على حر الصيف، وقضاء أجمل الأوقات بصبحة جميع أفراد العائلة.

وسيقدم «لابيتا دبي باركس آند ريزورتس»، أوتوغراف كولكشن بين السادس والتاسع من يونيو المقبل، فرصة مميزة لقضاء أوقات سعيدة مع العائلة والأصدقاء خلال عشاء عيد الأضحى. وتُقام التجربة ضمن قاعة مناسبات تاموري الأنيقة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه العيد الشهي، والذي يضم تشكيلة من الأطباق التقليدية وأجواء الضيافة البولينيزية الدافئة ضمن مساحة عائلية احتفالية.

لعشاق المغامرات

أما «حديقة وايلد وادي المائية»، الوجهة العائلية المثالية للأنشطة المائية في دبي، فتدعو زوارها إلى الاستمتاع بأجمل التجارب المائية مع أكثر من 30 لعبة وتجربة ترفيهية، وسط إطلالات خلابة على برج العرب، ويمكن لعشاق المغامرات والتشويق اختبار قدراتهم مع لعبة «جميرا سكيرا» التي تتحدى الجاذبية، أو ركوب الأمواج في تجربة «وايب آوت آند ريب تايد فلو رايدرز»، أو خوض المنحنيات الشائقة والسريعة في «تانتروم آلي» و«برج سورج»، أما للباحثين عن تجربة أكثر هدوءاً، فيمكنهم الاستمتاع بركوب القارب في «رحلة جحا» التي تمتد عبر النهر المتهادي، بينما يستمتع الأطفال بالانتعاش في تجربة «بحيرة وقارب جحا»، ومن خلال مزيج مبتكر من الألعاب الحماسية والأجواء العائلية والإطلالات الخلابة، توفر حديقة وايلد وادي المائية الملاذ الأمثل لجميع أفراد العائلة في عيد الأضحى المبارك.

وتحتضن الحديقة العديد من الأنشطة الترفيهية الاحتفالية، بما يشمل عروض رقصة العيالة الحية، وعروض موسيقى الـ«دي جي»، وعرض الفقاعات، ولقاء الشخصيات الإماراتية المحببة، لتضمن أجمل الأوقات للعائلات في عطلة العيد.

بين أحضان الطبيعة

وتدعو «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة من نوعها في المنطقة، ضيوفها إلى الاحتفال بأجواء عيد الأضحى بين أحضان الطبيعة، ضمن طوابقها المتنوعة التي تحتضن أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات.

وتتضمن التجارب الترفيهية جلسات مجانية لرسم الحناء، والرسم على الوجه، من الساعة 10 صباحاً حتى السادسة مساء، وفقرات عزف حي على العود تضيف لمسة من التقاليد الإماراتية الأصيلة إلى الأجواء الطبيعية المحيطة، وعروض أفلام في مركز التعلم توفر فرصة مثالية للاستراحة للعائلات والأطفال، ومحطات إبداعية تتضمن مشغولات يدوية وفنية، إضافة إلى الخط العربي والرسم على الوجه والحناء، علاوة على حوارات تعليمية كل ساعتين تستعرض معلومات شائقة عن الحيوانات والنباتات التي تعيش في الغابة الاستوائية، ولقاء العديد من أنواع الثعابين وألفية الأرجل والحلزونات وحتى الحشرات الصغيرة عن قرب.

خيارات متنوعة

توفر «دبي القابضة للترفيه» للضيوف والزوار، خلال عيد الأضحى المبارك، إمكانية اختيار وجهتهم المفضلة للاحتفال بأجواء العيد بأشكال متنوعة، بداية من المغامرات الشائقة في المتنزهات الترفيهية، وخيارات المأكولات الشهية، ووصولاً إلى المغامرات المائية واستكشاف الغابات الاستوائية، إذ تضمن هذه التجارب تلبية أذواق الجميع.

. 30 لعبة وتجربة ترفيهية، وسط إطلالات خلابة على برج العرب في حديقة «وايلد وادي المائية».

. عجائب الغابة الاستوائية تنتظر استكشافها مع فرصة للقاء الحيوانات.