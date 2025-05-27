اختراع هام.. عدسات لاصقة تتيح الرؤية في الظلام وبأعين مغلقة

ابتكر علماء عدسات لاصقة تُمكّن مرتديها من الرؤية في الظلام وعند غلق العينين، وهو اختراع قد يُحدث نقلة نوعية في عمليات الطوارئ والإنقاذ.

وعلى عكس نظارات الرؤية الليلية التقليدية، لا تتطلب هذه العدسات مصدر طاقة، وتُمكّن مرتديها من رؤية مجموعة من الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء.

وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، تستخدم العدسات جسيمات نانوية دقيقة تمتص الأشعة تحت الحمراء غير المرئية وتحولها إلى أطوال موجية مرئية للأعين.

ويمكن لهذه الجسيمات اكتشاف «الضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء»، الذي يتراوح طوله الموجي بين 800 و1600 نانومتر. وهذا يتجاوز ما تراه أعيننا تقليدياً، حيث يمكن للبشر رؤية نطاق من موجات الضوء يُسمى طيف الضوء المرئي، بأطوال موجية تتراوح بين 380 و700 نانومتر تقريباً.

وأجرى الباحثون تجارب على الفئران والبشر، ووجدوا أن هذه العدسات اللاصقة يمكنها رصد إشارات الأشعة تحت الحمراء الوامضة بدقة في الظلام الدامس.

ولفت الفريق أن هذه العدسات تعمل بجودة فائقة عند إغلاق العينين حيث تحجب أي تداخل من الضوء على طيف الرؤية الطبيعي.

وقال تيان شيويه، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين: «الأمر واضح تماماً: من دون العدسات اللاصقة، لا يستطيع الشخص رؤية أي شيء في الظلام، ولكن عند ارتدائها، يمكنه رؤية وميض ضوء الأشعة تحت الحمراء بوضوح».

وأضاف: «وجدنا أيضاً أنه عندما يغلق الشخص عينيه، فإنه يكون أكثر قدرة على استقبال هذه المعلومات الوامضة. هذا لأن ضوء الأشعة تحت الحمراء القريب يخترق الجفن بشكل أكثر فعالية من الضوء المرئي، وبالتالي يكون تداخل الضوء المرئي أقل».

ولفت إلى أن هذا الابتكار يفتح آفاقاً جديدة للأجهزة القابلة للارتداء غير الجراحية لمنح الناس رؤية فائقة.

وتابع: «هناك العديد من التطبيقات المحتملة لهذه العدسات حالياً. على سبيل المثال، يمكن استخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء المتذبذب لنقل المعلومات في أوقات الطوارئ وخلال عمليات الإنقاذ».

كما لفت الفريق إلى أن العدسات قد تساعد أيضاً المصابين بعمى الألوان على رؤية أطوال موجية لا يمكنهم اكتشافها.