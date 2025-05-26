نصف ساعة مشي يوميًا تقلل خطر الوفاة المبكرة 25 %

كشفت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أن المشي السريع لمدة نصف ساعة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 25%، ويعزز صحة القلب بشكل كبير، حتى لدى الأشخاص الذين يعانون من نمط حياة خامل.

وأوضحت الدراسة، التي شملت أكثر من 10 آلاف مشارك على مدى عشر سنوات، أن النشاط البدني المعتدل، مثل المشي السريع، يلعب دورًا محوريًا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتحسين الصحة النفسية، وتقليل معدلات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وقال الباحثون إن "مجرّد تخصيص 30 دقيقة في اليوم للمشي بوتيرة متوسطة إلى سريعة يمكن أن يحدث فرقًا واضحًا في مؤشرات الصحة العامة، حتى في غياب تمارين رياضية مكثفة أو اشتراك في صالات اللياقة".

وتوصي منظمة الصحة العالمية البالغين بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة عبر دمج المشي في الروتين اليومي، مثل الذهاب للعمل سيرًا، أو الخروج في نزهة قصيرة بعد العشاء.

كما شددت الدراسة على أهمية تقليل فترات الجلوس الطويلة، خاصة في بيئات العمل المكتبي، حيث يرتبط الخمول البدني بارتفاع خطر الإصابة بأمراض مزمنة، بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم.

ويأمل الخبراء أن تشجع هذه النتائج صناع القرار والجهات الصحية على تعزيز ثقافة النشاط البدني في المجتمعات، من خلال تطوير مسارات مشي آمنة في المدن، وتحفيز برامج الصحة العامة التي تدعم الحركة اليومية.