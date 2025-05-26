هذه الفاكهة تقي من الزهايمر وأمراض الضغط والقلب و .. تُنحّف الخصر

كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة ولاية سان دييغو الأمريكية، عن فاكهة يؤدي تناولها بانتظام للوقاية من مرض الزهايمر، إضافة إلى تحسين الوظائف الإدراكية وخفض ضغط الدم، وذلك بحسب ما تم عرضه في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية لعام 2023.

الفراولة التي وصفتها الدراسة بأنها فاكهة "فائقة الفائدة"، لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة وانخفاض سعراتها الحرارية، تبين أيضًا أنها تدعم الصحة الإدراكية وتحارب التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

وشملت الدراسة 35 مشاركًا من الرجال والنساء الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 66 و78 عامًا. وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، تناولت إحداهما 26 غرامًا يوميًا من مسحوق الفراولة المجفف بالتجميد – ما يعادل حصتين من الفاكهة الطازجة – فيما تناولت المجموعة الأخرى مسحوقًا وهميًا لمدة 8 أسابيع.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي استهلكت الفراولة حققت تحسنًا بنسبة 5.2% في سرعة المعالجة المعرفية، وانخفاضًا في ضغط الدم بنسبة 3.6%، بالإضافة إلى انخفاض محيط الخصر بنسبة 1.1%.

وعلقت البروفسورة شيرين هوشمند، الباحثة الرئيسية في الدراسة وأستاذة علوم التغذية والتمارين الرياضية في جامعة ولاية سان دييغو، بالقول: "توضح هذه النتائج أن تناول الفراولة يمكن أن يدعم الوظائف الإدراكية ويحسّن عوامل الخطر المرتبطة بالقلب مثل ضغط الدم المرتفع. نحن نوصي بإجراء تغييرات بسيطة في النظام الغذائي، مثل إضافة الفراولة بشكل يومي، للحصول على فوائد صحية ملموسة لدى كبار السن".

وتعد الفراولة من أبرز الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للقلب مثل حمض الفوليك، البوتاسيوم، الألياف، الفيتوستيرول، والبوليفينولات. وتوفر الفراولة 100% من الاحتياجات اليومية لفيتامين C، وقد أثبتت دراسات سابقة فعاليتها في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وضغط الدم، مما يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

ومع تزايد التوجه نحو الأنظمة الغذائية الصحية والمتوازنة، تقدم الدراسة دليلاً جديدًا على أهمية تناول الفواكه الطازجة، لا سيما الفراولة، كجزء من أسلوب حياة يحمي الدماغ والقلب معًا، خاصة لدى الفئات العمرية الأكبر سنًا.