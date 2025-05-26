مدينة تشترط على النساء تصريحاً للمشي بكعب عال

تشتهر مدينة "كارمل باي ذا سي" الأمريكية الصغيرة بإلزام زوارها بالحصول على تصريح رسمي للمشي بكعب يزيد ارتفاعه عن خمسة سنتيمترات داخل المدينة دون التعرض لعقوبة.

ووفقا لموقع "أوديتي" فإنه إذا كان ارتفاع كعب حذاء المرأة يزيد عن خمسة سم ومساحة سطحه أقل من 2.5 سم٢، فمن غير القانوني ارتداؤه في الأماكن العامة دون الحصول على تصريح مسبق من مجلس المدينة، والذي بدوره يُصدر التصريح مجانًا، ويحصل عليه العديد من الزوار كتذكار، حتى لو لم يكونوا يخططون للمشي بكعب عالٍ.

وتتميز الشهادة بمظهرها الرسمي الأنيق، وتصدر باسم صاحبة الطلب، ويوقع عليها أحد موظفي المدينة المناوبين. وكان صدر القانون الذي يحظر ارتداء الكعب العالي في الأماكن العامة في شوارع "كارمل باي ذا سي" عام 1963 بناءً على طلب المدعي العام للمدينة، والسبب تمثل في كون مدينة "كارمل" موطن للعديد من أشجار السرو وأشجار صنوبر مونتيري، وقد نما الكثير منها إلى أحجام هائلة، مما دفع جذورها نحو الأرصفة الخرسانية فغير من شكلها وشكّل خطر التعثر.

ولأن الأرصفة غير المستوية لم تتناسب مع الأحذية ذات الكعب العالي قدر محامي المدينة خطر التعثر من ارتفاع عالٍ لدرجة أنه اقترح إصدار تصريح لمنع الناس من مقاضاة المدينة في حالة وقوع حادث. لذا في حال حدث وسقطت امرأة ترتدي حذاء بكعب يزيد طوله عن خمسة سم فإنها لن تتمكن من مقاضاة البلدية.

كما لا تُعدّ الأرصفة المبنية من الطوب والأزقة المرصوفة بالحصى والطرق الترابية في "كارمل باي ذا سي" مثالية لارتداء هذا النوع من الأحذية ولكن في حال رغبت بعض النساء في ذلك فإن عليهن تقنيًا الحصول على تصريح رسمي للقيام بذلك.

ومن المثير للاهتمام، أنه حتى قبل بضع سنوات، كان لدى "كارمل باي ذا سي" قانون يحظر تناول الآيس كريم داخل حدود مركز المدينة بسبب مخاوف من لزوجة الأرصفة، وذلك تحسبا لتعرضها للمقاضاة أيضا كما يبدو.