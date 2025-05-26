استخدم الأستاذ الذكاء الاصطناعي فطلبت التلميذة استرداد رسومها الدراسية

طالبت طالبة في جامعة نورث إيسترن باسترداد رسومها الدراسية بعد أن اكتشفت أن أحد أساتذتها يستخدم ChatGPT للرد على أسئلتها.

وطلب الأستاذ من روبوت المحادثة إنشاء "ملاحظات قيّمة" للطالبة، على الرغم من مطالبة الكثيرين في قطاع التعليم للطلاب بالتوقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

ومع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي في النظام التعليمي، تبرز ازدواجية المعايير في استخدام الذكاء الاصطناعي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب. وعادةً ما يُنتقد الطلاب لاستخدامهم الذكاء الاصطناعي المُولّد في الواجبات، لكن هذه الحادثة الأخيرة أظهرت أن الأساتذة ليسوا معصومين من الخطأ أيضًا.

ففي فبراير، لاحظت إيلا ستابلتون، وهي طالبة في السنة الأخيرة بكلية إدارة الأعمال بجامعة نورث إيسترن، أن ملاحظات واجباتها من أستاذها تتضمن على ما يبدو استفسارات مباشرة من محادثة مع ChatGPT. ، فتضمنت الإجابات للطلاب صورًا مشوهة، ونصوصًا مكتوبة بأخطاء إملائية، ومطالبات أخرى، وجميعها علامات واضحة على استخدام الذكاء الاصطناعي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الذكاء الاصطناعي صعوبات متزايدة عند إدخاله في النظام التعليمي. فقد كشف تقرير صدر في يناير من هذا العام أن ما يقرب من 90% من الأكاديميين يعتقدون أن غالبية طلابهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بانتظام، وأن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الأكثر شيوعًا. ووصف سي. إدوارد واتسون، نائب رئيس الابتكار الرقمي في الجمعية الأمريكية للكليات والجامعات، الإنجازات في نماذج اللغات الكبيرة (LLMS)، التي تتضمن واجهات توليدية مثل ChatGPT، بأنها "نقطة تحول" في التعليم الأمريكي، محذرًا: "يكمن التحدي الآن في تحويل اضطراب اليوم إلى ابتكارات الغد في التدريس والتعلم".