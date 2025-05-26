سيباستياو سالغادو.. وداعاً المُدافع عن البيئة

(FILES) Brazilian photographer Sebastiao Salgado walks around his pictures which are part of the exhibition "Genesis", ready to be opened to the public at the Environment Museum of Rio de Janeiro's Botanic Garden, on May 27, 2013. French-Brazilian photographer Sebastiao Salgado, famed for his immense body of work depicting wildlife, landscapes and people around the world, died on May 23, 2025 aged 81, announced the French Academy of Fine Arts, of which he was a member. (Photo by Yasuyoshi CHIBA / AFP)

المصدر:
  • ريمس (فرنسا) - أ.ب
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نُظّمت مراسم في مدينة ريمس شرق فرنسا، أول من أمس، لتأبين سيباستياو سالغادو، المصور البرازيلي الراحل والمدافع عن البيئة، الذي توفي، الجمعة الماضية، عن 81 عاماً.

وحضرت أرملته ليليا وانيك سالغادو، وابناه جوليانو ورودريغو، افتتاح معرض فني يقدم أعمال رودريغو، وتحول التجمع لتأبين للفنان الراحل.

وقالت أرملة سالغادو: «هناك العديد من الأشياء التي أتذكرها عن سيباستياو، لقد كان شخصاً حيوياً للغاية، لقد أحب الحياة».

ويُعدّ سالغادو أحد أشهر الفنانين البرازيليين، وصوّر حياته وأعماله في الفيلم الوثائقي «ملح الأرض» عام 2014.

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