الملكة رانيا تعتذر للأردنيين عن حضور حفل الإستقلال وتكشف عن إصابتها بـ "مرض بسيط"

في حدث لافت وغير متوقع غابت الملكة رانيا العبدلله زوجة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن عن حفل عيد الاستقلال وهي مناسبة وطنية كبرى يحتفل بها الأردن في 25 مايو من كل عام بإقامة حفل استقبال ملكي كبير يحضره عادة جميع الأمراء وأفراد العائلة المالكة وأفراد الحكومة وقادة الجيش وممثلو الهيئات الديبلوماسية لدى المملكة.

لكن الملكة رانيا العبدالله، اعتذرت مساء اليوم الأحد، للشعب الأردني، عن غيابها عن الحفل الرسمي لعيد الاستقلال الـ79. وقالت انها تغيب عن المناسبة التي وصفتها بأن الأحب على قلبها أن تحضرها، لأسباب صحية، وأنها تابعت الحفل على التلفزيون من مدينة العقبة، بسبب الإلتزام بفترة راحة لإصابتها بآلام الديسك، ووصفت مرضها بدعابة انضمامها لـ"نادي الديسك الاردني". وشكرت الملكة ابنتها الأميرة ايمان على وقوفها بجانبها وأنها "مش مقصرة" معاها.

وقالت الملكة عبر حسابها على إنستغرام: "كل عام ووطننا بألف خير، حفل الاستقلال جنب سيدنا الأحب على قلبي كل سنة. للأسف هالمرة تابعته من العقبة عالتلفزيون بسبب الالتزام بفترة راحة لعلاج بسيط لألم في الظهر بعد ما انضميت لنادي الديسك الأردني وحبيبتي إيمان الله يرضى عليها مش مقصرة".

ونشرت الملكة رانيا العبدلله صورة لها مع ابنتها الأميرة ايمان وهما تتابعان احتفالات المملكة بعيد الاستقلال على شاشة التلفزيون.