عشاء رومانسي يتحول إلى كابوس .. مطعم زجاجي ينهار فوق الزبائن ( فيديو)

وثق مقطع فيديو مشهدا صادمًا من داخل مطعم راقٍ في الصين استطاع أن يحقق شهرة واسعة بين عشية وضحاها بفضل تصميمه المذهل، قبل أن يتحول التصميم المميز إلى كارثة.

وحقق المطعم شهرة واسعة بفضل منصاته الزجاجية التي تطفو فوق مسبح مليء بأسماك الكوي، ولهذا شكّل خلفية مثالية لالتقاط الصور بعد العشاء الرومانسي.

لكن فجأة وفي إحدى الأمسيات، تحوّل المكان الرومانسي إلى كابوس، إذ انهارت إحدى الأرضيات الزجاجية فجأةً أثناء تقديم العشاء، مما أدى إلى سقوط الرواد في الماء مع الأسماك.

ووثق الفيديو، الذعر الذي ساد المكان، إذ قفز الضيوف، وهم ينزلقون ويصرخون ويحاولون النجاة.

وقال أحد رواد المطعم :" في البداية، ظننتُ أنه زلزال، سمعتُ صوت فرقعة قوية، وصاح أحدهم: "اركضوا!"

ولحسن الحظ، لم تُسجل أي إصابات خطيرة. إلا أن الحادث أثار جدلًا واسعًا حول السلامة المعمارية في الأماكن العامة.