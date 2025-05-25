تحذير لعشاق واقي الشمس: يمكن أن يسبب هشاشة عظام شديدة

أصيبت امرأة صينية تعاني من نقص حاد في فيتامين د، نتيجة الإفراط في استخدام واقي الشمس بكسور في العظام بمجرد تقلبها في سريرها أثناء النوم وفقا لتقرير طبي.

وأعلن أطباء مستشفى شيندو للطب التقليدي في تشنغدو، الصين، مؤخرًا عن حالة غير عادية لامرأ تبلغ من العمر 48 عامًا، أصيبت على ما يبدو بكسر في العظام بمجرد تقلبها في السرير. ووفقًا لأحد الأطباء المختصين، وأظهرت الفحوصات التي أجريت في المستشفى أن مستويات فيتامين د لدى المرأة، التي لم يُكشف عن هويتها، كانت منخفضة للغاية، مما أدى إلى تسريع ضعف بنيتها وتسبب في ظهور هشاشة عظام شديدة. وكشفت التحقيقات الإضافية أن المريضة كانت تتجنب أشعة الشمس منذ طفولتها، ونادرًا ما كانت ترتدي قمصانًا قصيرة الأكمام، وتضع واقي الشمس دائمًا عند الخروج. وقد عُرضت حالتها كتحذير لعشاق واقي الشمس الذين قد يُفرطون في استخدامه، مما يؤثر على صحة عظامهم.

ونقل موقع "أوديتي" عن مدير قسم جراحة العمود الفقري في المستشفى الثاني التابع لجامعة قوانغتشو الطبية جيانغ شياو بينغ قوله أنه "ليس من النادر رؤية الناس يغطون أجسامهم بالكامل من الرأس إلى أخمص القدمين لحماية أنفسهم من الشمس. إنه أمر غير صحي حقًا" موضحا "تتجدد جميع عظام أجسامنا كل 10 سنوات، ولكن ابتداءً من سن الثلاثين، نبدأ بفقدان كتلة العظام بمعدل 0.5 إلى 1% سنويًا. ويؤدي انخفاض تناول الكالسيوم، وقلة التعرض لأشعة الشمس، ونقص فيتامين د، إلى إعاقة امتصاص الكالسيوم".

وينصح الأطباء باستخدام واقي الشمس باعتدال لكونه يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد، ولكن دون الاستغناء عن ضوء الشمس الذي يلعب دورا مهما جدًا في مساعدة الجسم على إنتاج فيتامين د، الضروري لصحة العظام وامتصاص الكالسيوم.