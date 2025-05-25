بالمروحية.. نقل أبقار برّية مهددة بالانقراض إلى محمية كمبودية

نُقل 16 رأساً من البانتنغ، وهو نوع بري من الأبقار مهدد بالانقراض بسبب إزالة الغابات خصوصاً، للمرة الأولى في كمبوديا بواسطة مروحية إلى شاحنة، قبل نقلها إلى محمية طبيعية، كما أفادت مجموعة مدافعة عن البيئة.

والبانتنغ نوع تعود أصوله إلى جنوب شرق آسيا، ومدرج في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).

وتشكّل الغابات والأراضي العشبية موئلها الطبيعي، لكن لم يبق منها سوى بضعة آلاف في البرية، إذ تتعرض للتهديد بسبب الصيد وقطع الأشجار والصناعة. وبحسب منظمة «غلوبال فورست وواتش»، خسرت كمبوديا نحو 33% من غاباتها منذ عام 2000.

وقالت منظمتا حماية البيئة «رايزنغ فينيكس» و«سيم بانغ كونسيرفيشن» إن حيوانات البانتنغ جُمعت على مدى ثلاثة أيام الأسبوع الماضي باستخدام مصيدة ثم نقلت عبر مروحية إلى شاحنة قبل نقلها إلى محمية في مقاطعة سيم بانغ في شمال شرق كمبوديا.

واعتبرت الجمعيتان المعنيتان اللتان وصفتا العملية بـ«الإنجاز الكبير»، أن هذه الطريقة «فتحت الطريق أمام عمليات مماثلة أخرى تهدف إلى نقل البانتنغ المحاصرة إلى غابات منعزلة في أماكن أخرى من البلاد».